艋舺阿龍炒飯老闆癌逝　男星馬俊麟不捨！細數當饕客過往

▲阿龍炒飯歇業以來，顧客相當懷念。（圖／記者項瀚攝）



記者崔子柔／綜合報導

台北萬華「艋舺阿龍炒飯」過去相當熱門，曾被網友評為「全台十大炒飯」第六名，店家歇業以後令顧客十分不捨，後來又有老闆阿龍罹癌的消息傳出。阿龍女兒昨日發文證實父親死訊，引來眾人表示不捨，男星馬俊麟也留言細數過去到訪阿龍炒飯的往事。

艋舺阿龍炒飯二度收掉後，阿龍仍持續經營「艋舺阿龍炒飯專門店」粉專與粉絲們互動，不過他感覺到身體越來越差，今年3月更是發現罹患肺癌，開始化療，而他女兒昨（4）日透過粉專發文表示，「阿龍於8/1早上不敵病魔走了！謝謝大家對艋舺阿龍炒飯的支持感恩合十！」

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▲阿龍女兒證實父親病逝。（圖／翻攝自Facebook）



貼文吸引超過千人按讚，除了眾多民眾湧入留言表示不捨，男星馬俊麟也指出，他從阿龍炒飯還在西園路上、是個小小店家時就開始吃，常常要提前一個小時打電話訂餐，過去內用有免費的花瓜、超級用心煮的湯，他最喜歡的還有回鍋肉塊餐。

馬俊麟提到，阿龍炒飯第一次休息後，他等了1、2年終於等到復出，後來店面更大生意更好，雖然沒有快餐了，但炒飯還是一樣鮮、香、爽，很喜歡阿龍對「吃」的堅持，也看得出阿龍是外表冷酷但內心澎湃的男人。馬俊麟表示，去年店面再次休息，雖然覺得很可惜，但更希望阿龍把身體養好，內心一直期待艋舺阿龍有第三次的重新開業，讓他的孩子也能吃到阿龍的好手藝，「龍哥，謝謝您，那用心烹調的炒飯滋味，我會留在心裡的」。

▼馬俊麟。（資料圖／記者黃克翔攝）

