快來大溪玩陀螺　福仁宮廟埕廣場5項陀螺活動接力展開

▲大溪陀螺文化鼎盛（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區公所配合普濟堂關聖帝君繞境、農曆六廿四大溪大禧慶典活動， 5日(期六)午在福仁宮前廣場舉辦「陀螺文化藝術-陀螺轉運好獎來活動」。陀螺比賽分成男子(50斤)、女子(20斤)及國小組(15斤)三組，打不同大小的陀螺，現場有專業的教練來指導，各組旋轉時間最長的前五名，可獲得精緻的陀螺禮盒及大溪區公所獎狀作紀念。

大溪區公所表示，配合「112年大溪區普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境活動」，於福仁宮廟埕前廣場，舉辦睽違已久的陀螺比賽，一共準備了5項陀螺活動，包含：陀螺彩繪DIY、陀螺技藝表演、陀螺製作工藝傳承、幼兒陀螺體驗及陀螺比賽，希望能讓更多人認識陀螺這項傳統文化技藝。

陀螺彩繪DIY透過達文西瓜館的黃建義老師及廖春景老師現場指導民眾，彩繪出漂亮的陀螺，彩繪完還可以把陀螺帶回家做紀念。陀螺技藝表演邀請到大溪在地的美華國小來表演，美華國小在1997年因應「一校一特色」的教育政策，結合在地特色發展打陀螺運動。美華國小每位學生還會收到1顆陀螺當作「入學禮」，讓陀螺這項民俗技藝成為人人皆可上手的運動。

另也邀請了國寶級陀螺達人阿海師（林森海老師）前來表演，阿海師的陀螺技藝，阿海師更投身公益，安排在中小學、社團表演打陀螺，希望透過寓教於樂方式吸引更多人的興趣，透過大小朋友們一起轉動「甘樂」的世界。

拿起地上的木材，楊金福師傅熟練地固定在車床機台上，電源一開，伴隨著嗡嗡的低沉聲響，木材也跟著旋轉起來。接著他從工具櫃中挑選出合適的刨刀，雙手控制刨刀落點與深淺力道，一顆陀螺的雛形也逐漸出現；這是目前大溪唯一堅持手做陀螺的楊金福老師。