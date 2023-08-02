【廣編】尚格酒業致敬偉大父親！攜手慕舍酒店打造輝煌8月盛宴

▲渥達尼斯磨坊與大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌完美結合，設計星級創作料理獻給每一位父親。

【廣編特輯】

圖、文／尚格酒業提供

「神之鼻」大摩威士忌首席釀酒師Richard Paterson曾說過：「威士忌的風味有70%來自於橡木桶。」橡木桶如同威士忌的父親，透過陪伴，將自身精華傳遞給威士忌，豐富了威士忌的生命歷程。尚格酒業為歡慶屬於每一位父親的8月，從8月8日至9月10日為期一個月，大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌與薈萃美食、藝術與生活品味的國際精品酒店HOTEL MVSA慕舍酒店雙強聯名，透過世界最尊貴威士忌和令人嚮往傾慕的生活居舍，共享點滴珍藏的美好時光。

只要入住慕舍酒店酒莊客房、繆思客房、大地別墅與天際別墅房型，成為大摩珍稀俱樂部VIP，即可收到來自大摩的特仕入房禮「大摩雄鹿胸針」，及大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌乙杯；並聯手連續三年獲得米其林一星殊榮、慕舍酒店Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊推出專屬套餐，打造舌尖絕美佳餚，每位消費者皆能品酩大摩12年，其充滿熱情辛香料、柑橘果醬與西班牙頂級Oloroso雪莉酒的陽光層次，溫暖呼應渥達尼斯磨坊西班牙多元的料理文化與法式料理的細膩精髓。

消費者亦可進階品酩大摩尊享套組，包含「大摩雪莉12年」、「大摩15年」、「大摩亞歷山大三世」，完整感受世界最尊貴威士忌和星級珍饈的奢藏搭配，感受舌尖上的非凡之旅，為專屬於父親的8月，再添品味輝煌的點滴珍藏時光。

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