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量販超市爸爸節祭出3C下殺！買指定品還抽F1賽車雙人套票

▲▼大潤發即日起至8/10祭出「超級爸爸」限定優惠。（塗／業者提供）

▲大潤發即日起至8/10祭出「超級爸爸」限定優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接父親節，量販及超市也紛紛推出活動，除了全聯祭出「健康百分爸」檔期，大潤發即日起至8/10也祭出「超級爸爸」限定優惠，特別鎖定3C用品、家電商品、刮鬍刀等祭出一系列特價，還有各式啤酒、威士忌等酒品優惠，購買指定品還有機會帶爸爸一起到新加坡看F1賽車。

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大潤發表示，今年父親節送禮依然看好刮鬍刀、電動牙刷買氣，8/10前全館刮鬍刀、電動牙刷單筆滿6,000元，現折1,000元；滿1萬元，現折2,000元，指定商品刷聯名卡還可加贈發幣最高1,200元。

其中主打Panasonic電鬍刀 SL33父親節超值組，流線外觀設計，逆刮也順手，售價1,988元，買就送露營風格不鏽鋼輕便酒壺。而Panasonic三刀頭電鬍刀，原價15,000元，特價6,988元，刷聯名卡加贈300元發幣，還可搭配Panasonic刮鬍刀專屬優惠，單筆滿3,000元折300元(可累計)，且買就送吹風機+負離子梳，等於可再省下900元，又能拿好禮。

電動牙刷方面，Oral-B 電動牙刷單筆滿3,000元折300元(可累計)，像是去年賣出超過1500組的歐樂B口腔潔淨禮盒，今年改款再上市，內含2支主機，獨家贈送1年份刷頭，原價3,988元，特價1,988元。

▲▼大潤發即日起至8/10祭出「超級爸爸」限定優惠。（塗／業者提供）

▲大潤發特別鎖定3C用品、家電商品、刮鬍刀等祭出一系列特價。（圖／業者提供）

而3C商品也祭出多元選擇，像是LG 55型量子點1奈米電視，有AI智慧滑鼠功能、中文語音辨識等，原價39,099元，特價25,900元；華碩M1503QA-0061B5600H黑15.6吋筆電，原價28,800元，特價25,900元；PS5 光碟版主機 FF XVI同捆組，原價21,900元，特價19,380元；APPLE iPhone14 128G，原價27,900元，特價25,890元。

業者也推薦和爸爸喝一杯，啤酒、威士忌、白蘭地等，有超過300支酒品祭出促銷優惠。8/11前購買指定商品，還送百富門品酩俱樂部點數，有機會可抽新加坡F1 Grandstand 3日觀賽券雙人套票，或者兌換LINE POINTS點數。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

另外，全聯福利中心即日起至8/10也推出「健康百分爸」檔期，眾多精補品、保健營養品多重優惠，除了指定品79折起，還有預購品、運動家電下殺37折！例如放鬆療癒系的熱感按摩枕，48折就能帶回家；而We Sweet也推出大人系甜點「蘭姆可可慕斯蛋糕」；此外8/8當天還有香蔥鹽可頌「買1送1」、限時芭樂爆殺價2袋88元。

▲全聯即日起至8/10推出「健康百分爸」檔期，眾多指定商品79折起，還有運動家電預購37折起。（圖／業者提供）

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