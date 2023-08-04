彰化「阿三肉圓」1顆破百元　內行網友曝：都觀光客在吃

▲彰化「阿三肉圓」遠近馳名，不少觀光客慕名嘗鮮。（本刊資料照）



圖文／鏡週刊

彰化必吃的「阿三肉圓」是排隊名店，有網友今（4日）發文分享，阿三肉圓的干貝肉圓一顆要價110元，讓他不禁直呼「以後誰還敢說南部又老又窮是鄉下」。文章發布後，引起大批網友討論。

彰化有名的「阿三肉圓」今年4月初才宣布不敵豬肉漲價，店內招牌肉圓及湯品均調漲5元，從50元漲至55元；而有網友今日在論壇批踢踢發文，分享自己去吃了阿三肉圓，點了大顆的干貝肉圓，單顆肉圓要價110元，而店內沒有冷氣，排隊等了20分鐘才吃到。

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▲網友4日在批踢踢發文，透露自己去阿三肉圓點了一顆110元的肉圓。（翻攝自批踢踢）



從原PO貼出的店內價目表可見，肉圓分為大、小2種尺寸，小肉圓內餡是香菇及蛋，單顆55元，大肉圓內餡則是干貝，單顆110元，其餘湯品價格均為55元。此次到店消費不禁讓原PO驚呼，1顆肉圓要110元，「誰再說南部又老又窮是鄉下。」

貼文曝光後，不少網友表示，「干貝漲價吧！你可以吃55的啊」「有干貝，在哪叫什麼」「不會去買沒干貝的哦」「喜歡當盤子給下港人宰又愛叫」；但也有內行網友指出，「觀光客在吃的」「這家我吃過好吃」「這間當地人都推薦，當地人不會去吃干貝的，點的大部分都觀光客」。





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