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獨／台灣虎航首發年中獎金「基本薪+2萬」　員工嗨：比放颱風假開心

▲▼燦星台灣虎航高知首航，台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航獲利頻創新高，今年首發年中獎金。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

受惠出國旅遊熱潮，台灣虎航今年連2季獲利，更傳出昨(3日)董事會通過發放「年中獎金」，年資滿6個月，將發放基本薪加2萬元，未滿6個月基本薪依到職月數比例加2萬元發放，讓台虎員工嗨喊「比放颱風假還開心」，預估將有近800名員工受惠。

國際旅遊復甦，台灣虎航營收一飛沖天，其中6月營收10.91億元、年增1,572%，寫下單月營收新高紀錄，今年上半年營收54.73億元、年增1,681%，也創下同期新高，台灣虎航更預計8月15日在創新板掛牌上市。

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台灣虎航昨(3日)也傳出令員工振奮的利多消息，據悉，台灣虎航董事會昨通過發放「年中獎金」，只要是今年1月到6月底期間，工作年資滿6個月以上，年中獎金將可領基本薪加上2萬元；若工作年資未滿6個月，年中獎金可領基本薪依到職月數比例再加2萬元，消息一出，不少員工直呼「比放颱風假還開心」。

台灣虎航董事長陳漢銘今(4日)也寫了一封信給內部員工，指每一位同仁專注在忙碌的工作崗位，紮實的展現疫情間反覆演練的劇情，因應航線及航網的佈局，讓公司能在疫後最短的時間內飛到最滿、表現到最好！持續突破超越自己，讓台灣虎航上半年交出一張優於預期成績單，這絕對是每一位夥伴兢兢業業所展現的成果。

陳漢銘信中指出，今年上半年，由於旅運需求恢復，加上日本旅遊觀光熱潮，讓台灣虎航在市場取得優勢並且帶來亮眼的營收，但隨各機場人力、設備短缺問題，仍有部分航班未如期恢復到預設目標，加上產業供應鏈成本增加，台灣虎航不敢鬆懈，仍然謹慎因應並努力爭取各種增加收益可能性，為下半年做好最佳佈局；面對今年下半年，首先迎來七、八月暑假旺季，大夥齊心投入，為的就是把握市需求最強勁時再創亮眼成績，他衷心感謝團隊每位同仁付出。

陳漢銘信中強調，台灣虎航即將在8月15日完創新版的上市里程碑！這不僅是大家共同忙碌、堅持，好不容易完成的目標，更是國籍航空中睽違23年來，第3家完成上市的航空股；過去9個多月來大家所付出的辛勞及努力為公司在疫後創新高的優異表現，他與總經理也積極希望能為大夥爭取階段性的鼓勵，因此在董事會的支持下，將破例在年「中」發放獎金。

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