「卡努」打亂空中交通！明後天飛日15航班取消延飛　異動一次看

▲卡努颱風影響空中交通，部分航班取消或改時。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風來勢洶洶，日本航空宣布，明後天(3日~4日)台灣往返東京羽田、成田13班航班取消或延後起飛，延飛航班最長將延誤23小時20分。台灣虎航也宣布，明天沖繩2航班將延後起飛。

台灣虎航

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台灣虎航宣布，受卡努颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，將有2航班異動，包括IT230桃園-沖繩那霸延後至17：00起飛，IT231沖繩那霸-桃園延後至晚間20：30起飛。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間以各機場公佈為準。

日本航空

日本航空宣布，受卡努颱風影響，明天(3日)、周五(4日)與周六(5日)航班將有異動，包括6航班取消，7航班延誤起飛，最長將延誤23小時20分。其中明天(3日)受到影響的航班有4班，周五(4日)受到影響航班有6班，周六(5日)受到影響航班有3班，共13班航班受到影響。

取消航班包括8月3日出發的JL097、JL098、JL099、JL809，以及8月4日出發的JL096、JL802；延後航班則包括8月4日出發的JL097、JL098、JL099、JL809，以及8月5日出發的JL096、JL802、JL097。