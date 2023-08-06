老高跌落神壇「誰接棒知識型霸主？」鄉民全點名他：沒人比得過

▲老高影片遭爆「抄襲日本YT」。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

記者閔文昱／綜合報導

YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」以日常化口吻講述世界趣聞、懸案，累積眾多觀眾喜愛，甚至擁有585萬訂閱，未料，近日卻遭到另一名YTR「藍泉媽媽」指控抄襲日本YouTube影片，連敘事結構都一樣，震驚許多網友。對此，有鄉民好奇，老高走下神壇後，「誰準備接替知識型扛壩？」貼文一出，引發熱烈討論。

一名網友在PTT發文表示，正以為知識型YouTuber沒有人可以取代老高的地位的時候，沒想到老高卻在巔峰時重重摔落，即將社會性死亡，但也不禁讓他好奇「誰最有資格無縫接收知識型YouTuber的霸主地位？」他也舉例了幾個風格類似頻道，像是「自說自話的總裁」、「腦洞烏托邦」、「啾啾鞋」、「窮奢極欲」、「叉雞」以及「X調查」。

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▲藍泉媽媽找出老高多部抄襲影片。（圖／翻攝藍泉媽媽YouTube）

貼文一出，馬上引發不少討論，不過網友們認為「他們不算知識型吧」、「說書的偷換概念變知識型？」、「看老高又不是看知識的，你是不是搞錯了什麼，不就聽人說故事而已，同一個故事誰說的好就聽誰的」、「算科幻類的吧，很多不是正確的科普知識」、「走下神壇？打發時間有差嗎」、「大同小異」。

另外，也有鄉民點名李永樂能接棒，「曲博、李永樂」、「你也提個李永樂、曲博、袁騰飛這種的」、「李永樂老師啊，YT論談知識沒人比得過他吧，最近常溫超導也有解釋」、「李永樂和小烏還ok，至少內容還蠻有料的」、「李永樂才是扛霸子，老高是扛報紙」、「魔鞋啾啾、李永樂」。

李永樂是北京中國人民大學附屬中學的物理老師，憑藉著紮實的「知識性內容」影片在網路上爆紅，還創立了自己的YouTube頻道，目前已累積211萬粉絲訂閱，雖然部分上傳的影片全都是講課內容，但卻擺脫了過去老師的枯燥枷鎖，意外深受兩岸網友喜愛。

▼李永樂憑藉著有趣的知識性題材，在網路上爆紅。（圖／翻攝自YouTube／李永樂老師）