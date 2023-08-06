老高回應抄襲「1說法」挨轟偷換概念！一票不挺：所以承認了喔

▲老高與小茉。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

記者曾筠淇／綜合報導

知名YouTuber「老高與小茉」日前被「藍泉媽媽」指控抄襲日本YouTube影片，於是4日出面回應、5日再度發聲，強調原作者沒說什麼，且「你們所謂的原作者也一定不會要求我刪除影片，因為他根本不是源！」這席話在PTT掀起討論，不少網友都不挺老高。

「老高與小茉」5日再度回應抄襲風波，內容提到「著作權只有在原作者不允許轉載的情況下才存在，或者說才有效。如果我參考的任何資料的原作者不希望我引用他的資料，我立刻刪掉影片。原作者都沒說什麼，那幾個人就不要著急了。」

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老高還說，他相信關於《昆蟲》的影片，大家口中的原作者一定不會要他刪除，「因為他根本就不是源」，昆蟲那期是自然科學，「怎麼會有源？源也有源，誰敢說他是源？」至於論文，他在影片中都會提到是哪年、是誰的論文，若原作者不想讓他引用，他也可以刪除影片，「但說到底，這都是我和真正的源之間的事情，和各位無關」。

▲老高與小茉最新回應。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉）

針對老高的最新回應，有網友在PTT的Gossiping板上，以「老高的新回應還是在偷換概念啊」為標題發文，提到老高回嗆原影片頻道不會要求刪除影片，因為自己也不是源頭。照這句話的意思，A抄B的內容，但因為A不是源頭，所以就可以抄A的內容？

貼文底下，不少網友討論道，「開始抹原作者也是抄襲，臉皮真厚」、「還分是第幾手抄，後抄不算抄嗎」、「我就奇怪了，你要講差不多的主題，你就寫不出不一樣的文案嗎」、「不得不說這回應讓他人設全崩了」。還有網友認為，老高這席話也算是間接承認抄襲了，「所以承認抄襲了喔」、「他意思就是我粉多，我抄又怎樣」、「現在老高就是，我就是抄，你能拿我怎樣」。

也有網友表示，「但看起來挺他的目前多很多」、「反正也賺爛了，誰理你們」、「他看起來也不會再回應了，然後就繼續發影片」、「高粉接受就好了，反正我們不是他的受眾」、「只要他粉絲沒意見，他能繼續賺錢就沒差啦」。