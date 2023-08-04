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藍白批中央「債留子孫」　綠：若財政不好國民黨怎會喊普發加碼1萬？

▲▼民進黨立院黨團召開「媽媽市長喊委屈?台中市民才委屈!」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍白陣營近日砲轟前瞻、特別預算等財政議題，更批蔡政府「債留子孫」。對此，民進黨團4日回應，國家緊急措施、經濟重大事故、重大災害等，都可以涵蓋在特別預算範圍，審議過程中也討論非常清楚。假如國家財政狀況真的不好，那今年疫後特別預算普發現金部分，國民黨還想加碼到一萬，理由不就是去年歲入歲出剩餘數嗎？

民進黨立委江永昌表示，預算法有83條規定，國民黨很多財經專業的委員都知道，不管是基於國家緊急措施、經濟重大事故、重大災害等，都可以涵蓋在特別預算範圍，審議過程中也討論非常清楚。

江永昌指出，以近年中國對台灣的壓迫，台灣能夠加強國防力量、加強軍事採購絕對有正當性，再者新冠肺炎衝擊極大，不只是台灣、全世界都受到影響，不只衝擊防疫、經濟等等，相關預算都有其正當性、更符合法律，前瞻部分更是如此，不管是軌道、數位、水環境、城鄉等基礎建設、轉型，都在強化動能及台灣經濟潛能。

江永昌直言，不管是執政黨跟在野黨都非常清楚，目前各地方政府所講述政績都有前瞻挹注，假如國家財政狀況真的不好，那今年疫後特別預算普發現金部分，國民黨還想加碼到一萬，他們的理由不就是去年歲入歲出剩餘數嗎？

江永昌直言，整體來看，蔡政府確實最遵守財政紀律，不管是防疫還是相關建設都有助於經濟成長，大家有目共睹，不要為了選舉刻意講這些錯誤的話。

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