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「白飯之亂」熱炒店宣布復業遭諷酒駕逃漏稅　老闆喊告

記者黃翊婷／綜合報導

與北科大學生鬧出「白飯之亂」的熱炒店日前宣布即將重新開業，然而，老闆的文章一公開，卻掀起網友兩派意見論戰，有人留言加油鼓勵，但也有人留言酸諷老闆酒駕、私設KTV不報稅。對此，老闆回覆，已針對不實留言截圖保留證據，準備提告。

▲▼熱炒店 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲熱炒店老闆宣布將重新開業。（圖／記者黃彥傑攝）

熱炒店「大道創意宴會館」老闆2日深夜在臉書發文表示，「親愛的朋友們，謝謝大家一直以來的支持與愛護，讓大家久等了，目前配合各機關單位稽查業已陸續改善完成，敬請饕客們再等等。」即將復業的消息傳開之後，吸引不少支持者留言鼓勵「老闆加油」、「老闆辛苦了」，還有饕客表明到時一定會訂位消費捧場。

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大道熱炒店。（圖／翻攝自Facebook／大道創意宴會館）

▼▲老闆回應網友質疑。（圖／翻攝自Facebook／大道創意宴會館）

大道熱炒店。（圖／翻攝自Facebook／大道創意宴會館）

不過，在該篇文章底下，也有部分網友以反諷方式提出質疑，包含「支持酒駕逃稅檳榔嘴說詞反覆的老闆」、「支持老闆酒駕，餐廳私設KTV不報稅」等等。對此，老闆也在留言區回覆，「您提到逃稅已經涉嫌造謠毀謗，已經保留證據準備提告」、「請物（勿）誤導，已經截圖保留證據提告」。

而針對重新開業一事，老闆3日曾向《ETtoday新聞雲》表示，各項稽查改善都已經完成，希望大家回歸正常生活，目前股東們正在討論他的去留，但他傾向離開，因為員工、團隊們很辛苦，不想因為他的原因再拖累大家，等到找到新的現場管理負責人，熱炒店應該就會重新開始營業，「我如果持續再出現，會影響太多了」。

至於離開之後有何打算，是否會另開新店或乾脆休息一陣子，老闆僅透露，自己已有其他規劃。

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