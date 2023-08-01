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北科大優化醫療決策系統　勇奪紅點年度最佳設計獎

▲▼北科大工設系教授鄭孟淙（右起）指導學生陳威、郭嘉欣、王俐人、龍亭君、李元捷，設計「Wise Decision醫療共享決策系統」，榮獲紅點年度最佳設計獎。。（圖／北科大提供）

▲北科大工設系教授鄭孟淙（右起）指導學生陳威、郭嘉欣、王俐人、龍亭君、李元捷，設計「Wise Decision醫療共享決策系統」，榮獲紅點年度最佳設計獎。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台北科技大學工業設計系設計的「Wise Decision醫療共享決策系統」優化的視覺服務介面，提出專為病人設計的決策輔助工具，依據病患個別臨床數值，計算出自身風險機率，從全球近四千件作品中脫穎而出，勇奪2023年紅點設計概念獎年度最佳設計獎。獲獎師生預計9月27日赴新加坡領獎，作品則將在新加坡紅點設計博物館展出。

醫療共享決策系統由北科大教授鄭孟淙，指導博士生王俐人、碩士生郭嘉欣、李元捷、龍亭君、陳威等5人共同完成。設計發起人王俐人曾在臨床擔任護理師，發現有時病人不太能理解治療副作用跟風險值，加上醫療現場時間有限，無法好好溝通，紙本衛教單、影片的溝通效果也不佳。

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北科大團隊在過往研究基礎上，歷經多時反覆調整，最終以肥胖主題出發，提出一款專為病人設計的決策輔助工具，依據病患個別臨床數值，計算出自身風險機率。西望讓不同算術能力或教育背景的使用者，都能有效理解不同治療、檢查、生活方式的優劣，重要資訊不漏接。

▲▼北科大工設系設計「Wise Decision醫療共享決策系統」，榮獲紅點年度最佳設計獎。。（圖／北科大提供）

▲北科大工設系設計「Wise Decision醫療共享決策系統」，榮獲紅點年度最佳設計獎。（圖／北科大提供）

指導老師鄭孟淙指出，醫療共享決策系統的服務設計，在醫療上的應用範圍廣泛，不限就診科別。在相關計畫的支援下，未來將與北醫附醫、台北榮總合作收案，並擴大到不同科別的範疇。

此外，工設系老師黃孟帆指導大四生莊文瑜、黃思瑜，也以「FAREWELL流浪動物友善送行服務」，包括送行箱、App介面及服務流程設計，掃描箱上條碼後，即可填寫個案資訊，將數據整合，也使每筆資料都能清楚記錄，服務使用上造福清潔人員，也讓民眾不幸走失發生意外的毛小孩有機會被找回，讓動物走得更有尊嚴，也獲得紅點獎（Winner）肯定。

發想者莊文瑜、黃思瑜認為，世界上許多不被重視的弱勢族群其實都需要被關懷，流浪動物不應被排除在外。團隊期盼透過設計解決問題，讓清潔員及一般民眾在發現流浪動物屍體時，能夠好好送別牠們，傳達尊重生命、友善對待環境，創造平權、共好的理念。

▲▼北科大工設系老師黃孟帆（右起）指導學生莊文瑜、黃思瑜設計「FAREWELL流浪動物友善送行服務」，榮獲紅點獎肯定。（圖／北科大提供）

▲▼北科大工設系老師黃孟帆（右起）指導學生莊文瑜、黃思瑜設計「FAREWELL流浪動物友善送行服務」，榮獲紅點獎肯定。（圖／北科大提供）

▲▼北科大工設系學生設計「FAREWELL流浪動物友善送行服務」，為流浪動物打造送行箱設計。（圖／北科大提供）

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