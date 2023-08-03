放颱風假卻沒風雨？專家曝原因　今晚換中部成「強風豪雨搖滾區」

▲颱風卡努影響下，全台都會有雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」影響，北北基宜今日停止上班上課，不過部分市區風力不明顯，對此，氣象達人彭啟明解釋，風速會因地形阻擋減弱，尤其是社區大樓通風不佳，風力相對弱。另今晚開始受到西南風影響，中南部要注意強風豪雨，尤其中部及中南部的山區雨勢將非常明顯，建議防範澇災。

彭啟明表示，今日北部沿海風勢大，已出現11到12級的強陣風，至於市區受到地形阻擋，風速就會減弱，若是位在社區大樓，由於通風不佳，感覺上就會是無風小雨，不過空曠地區或迎風處則會很有感，他也說，「一早我在新生北路就遇到強風，車子都在晃，更何況高架道路上，有在搖的感覺」。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

臉書粉專天氣即時預報表示，卡努颱風帶來的西南風影響下，今晚到明日中南部要注意雨勢，其中中部及中南部的山區雨勢將有持續性降雨，中部山區總雨量可能達六百毫米以上。

天氣即時預報示警，由於「弱西北風、強西南風」兩股風場交會於中部，根據預測，氣流輻合交會處，雨勢非常明顯。

至於北北基桃竹，平地仍會有陣雨，山區雨量稍多，陣風可達八到九級，沿海風速更強，不過不會如中南部一樣出現持續性的強風豪雨。

天氣即時預報縱整，本次風雨與距離颱風的遠近關係不大，北部風雨仍有，但不需過度恐慌，中南部則是深夜雨勢加劇，反而需要防範澇災。