逛百貨被煞到！他登看板急尋「有酒窩女孩」：每周六在這等妳

▲新光山越台北南西店旁的大樓外牆上，掛有大大的「尋人啟事」看板。（圖／翻攝自Facebook／《路上觀察學院》）

圖文／CTWANT

浪漫的告白或求婚儀式總是讓人小鹿亂撞！近日就有網友在臉書PO出照片，只見大樓上貼著「尋人啟事」的看板，要找一位7月7日在某間百貨公司2F，陪朋友挑婚戒的酒窩女孩，而且買廣告的人聲稱會在每周六15：00於看板下痴痴等待真愛的出現，另類交友方式也令網友看傻，直呼當事人「應該很有錢。」

有網友2日在臉書社團《路上觀察學院》發文貼出一張大樓貼著「尋人啟事」廣告看板的照片，上面寫著「找7月7日在南西新光2F，陪朋友挑婚戒，有酒窩的妳，每周六15：00在看板下等妳。」原PO也在貼文中打趣表示，「有酒窩的女生注意一下耶，就幫到這邊了。」

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這種有點浪漫又有點詭異的另類交友方式，也立刻引發網友熱議，「有結果的叫電影，沒有才是人生」、「可以這樣打廣告的應該很有錢」、「感覺是廣告公司做的」、「怎麼感覺是要圍毆的節奏」、「好浪漫～羨慕耶，目前身邊還沒出現過」、「為什麼當下不趕快要電話，現在要花更多錢買廣告了」。

也有人笑稱「其實是新娘想知道，當天是哪個野女人陪自己老公挑婚戒的」，甚至有網友搭上卡努颱風時事梗表示「最近颱風季約看板下，很容易變冥婚。」

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