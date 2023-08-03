大廟王爺才預警「要抓交替了」！　東石隔天傳重大車禍釀1死2傷

▲東石發生重大車禍，1死2傷。（圖／翻攝東石之美臉書）

圖文／CTWANT

嘉義縣東石鄉2日晚間發生嚴重車禍，2輛小客車碰撞，車輛翻倒，零件四散，造成1死2傷，詳細事故原因待釐清。而當地大廟1日才發文說，因為有抓交替，要大家注意交通安全。

有網友在臉書社團《東石之美》發文，「無論白天或夜晚，十字路口請減速、減速、在減速，尊重生命、安全、3人送醫，祈佑平安。」據了解，車禍發生在東石鄉嘉7線，2輛小客車碰撞，現場全是零件的殘骸，甚至還有一台車撞到整個翻過去，可見撞擊力道之大，事故造成1死2傷，詳細事故原因待釐清。

貼文曝光後，網友紛紛留言「昨天紀王生，遶境回宮就有指示了，大家千萬要注意安全」、「開車千萬要注意安全」、「開車千萬不要超速，開車遇到十字路口一定要放慢速度」。

先天宮1日在臉書發文說，「歲次癸卯年農曆六月十五日恭祝紀府千歲聖誕晉遶境巡營，回宮王爺降文指示七月將近山海會有（抓交替），提醒善信大德要小心注意出海作業或出外行走尤其路口要停，看，聽。」沒想到廟方剛提醒完就發生車禍，也讓人不免覺得有些巧合。

▲東石當地大廟先天宮提醒大家注意交通安全。（圖／翻攝先天宮臉書）

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