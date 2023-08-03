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5歲女兒突問「爸爸為什麼不親妳」！人妻一聽崩潰...狠斷8年婚

5歲女兒突問媽媽1問題，意外爆料爸爸的婚外情。（示意圖／翻攝自pexels）

▲5歲女兒突問媽媽1問題，意外抖出爸爸的婚外情。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

泰國一名人妻吉恩（Jean）與老公結婚8年，婚後誕下寶貝女兒，組成幸福的一家三口。日前夫妻倆幫女兒慶祝5歲生日，在拍攝全家福照留念時，吉恩要求老公「重拾激情」輕吻她的臉頰，直至丈夫外出後，女兒突拋問一句「妳知道為什麼爸爸現在都不親妳了嗎？」看著吉恩滿臉疑惑，女兒繼續說道，「因為爸爸現在每天下午都會跟一位漂亮女生親親」，聽完孩子毀滅式爆料，吉恩崩潰提離婚並極力爭取撫養權。

據泰媒《Thaiger》報導，吉恩的老公是一名上班族，隨著工作時間不穩定，全家互相陪伴、交流的時間越來越少，就連吉恩偶爾興起想與老公共度火熱夜晚，也遭對方以「工作太累」為由拒絕，夫妻倆不再有激情互動。

婚姻破碎那天是女兒的5歲生日，吉恩幫孩子精心安排了一場慶生派對，在拍攝全家福照片時，她希望老公能親吻臉頰，留下甜蜜的合影作為紀念，起初老公很猶豫，但最終還是久違地給了她一吻。

不久後老公外出買飲料，女兒突然向她發問，「媽媽，妳知道為什麼爸爸現在都不親妳了嗎？」接著女兒才爆料，原來自己每天都會目睹爸爸與其他女子熱吻，「他接我放學的時候，我就看到了」，爸爸甚至要求她不能告訴媽媽，因為這是屬於父女倆之間的秘密，為此吉恩跟老公大吵了一架，2人也決定結束這段長達8年的婚姻。

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