她騎車險被吹走「像飛鼠一樣起飛」　桃園沒放颱風假！在地人戰翻

▲北台灣有強陣風雨，民眾難撐傘。圖與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

卡努颱風帶來風雨，基隆市、台北市、新北市今（3）日均停班、停課。桃園市確定正常上班、上課後，市長張善政的臉書馬上被灌爆，貼文已有2萬人按「怒」。稍早就有不少網友在張善政臉書底下再留言，直呼風超大、快被吹走了；但也有人透露自己所在之處無風無雨。

張善政在昨（2）日臉書上宣布，他們雖依循基北北桃共同決策的機制，但根據多項氣象預報，桃園風力、雨量都未達停班課標準，所以3日維持上班、上課。另外，沿海空曠地區可能會有強陣風，他也提醒市民出門注意安全。

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貼文截至目前為止已湧入2萬多則留言，且貼文還有2萬人按「怒」。昨晚本來有網友直呼，「你再仔細想想喔，10點再給你一次機會」、「6點再給你最後一次機會喔」。不過，張善政的決定最終並沒有改變，桃園仍要照常上班、上課。

對此，就有不少網友回報情況，「你知不知道我今天騎車上班穿雨衣差點被吹走！整個人差點像飛鼠一樣起飛。在青山路口那邊，風大到我真的要起飛」、「今早騎車風超大，到公司上班有一半都是新北同事、來上班也沒有效益！聽著外面風聲狂吹，下午再給你一次機會喔」、「八德風很大」、「龜山區外面咻咻叫」、「請問風大成這樣走路都很困難了，為什麼要拿人的性命來做賭注」。

▲有網友直呼，「整個人差點像飛鼠一樣起飛」。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

不過也有網友表示，「傻眼！桃園又沒風，幹嘛為了不想上班而放假呢」、「我住桃園，桃園沒風沒雨到底為什麼要放颱風假，要放颱風假自己請假就好了」、「除了有風以外，根本沒下雨，還有點藍天，有風就不能上班是不是」、「先知是孤獨的，做了正確的決定」、「市長的決策是理性的，給予支持」。

針對部分桃園人的不滿情緒，張善政表示，根據預報，桃園風力、雨量都與標準有段差距，新北、基隆也只有沿海一帶會有較嚴重的影響，他能理解新北為了整體需要停班、停課，台北被包在新北中間，但桃園離放假標準有段差距，所以不應跟進。不過他也說，按照勞基法規定，住在桃園、在北北基工作的民眾不用上班；住北北基、在桃園工作的民眾也不用上班。