卡努亂飄「短暫接觸東北角」又彈開！估18:00後再次觸陸

▲颱風卡努暴風圈已觸碰到台灣陸地。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局指出，中度颱風「卡努」暴風圈在今日下午4點到5點「稍微碰到東北角」，但是現在暴風圈又脫離台灣，預計要今晚6點到8點暴風圈才會再度觸陸。

氣象局預報員曾昭誠表示，卡努颱風持續擺盪，路徑不規則，卡努在今天下午4點到5點之間有稍微「碰到一下東北角」，但是現在暴風圈又脫離台灣本島，預計晚上6點到8點會再度正式觸陸。

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根據最新資料顯示，第6號颱風過去3小時強度略為減弱且中心有打轉的現象，其暴風圈短暫接觸台灣東北角陸地，目前中心在台北東北東方海面，向東北轉東北東移動，對新北、台北、基隆及宜蘭構成威脅。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，目前卡努颱風開始「打轉亂飄」，暴風圈緊貼基隆北海岸，未來12小時將是轉折的關鍵時期。

氣象局預報員徐仲毅表示，今晚到明晨颱風離台灣最近，這段期間風雨都會增強，新竹以北、宜蘭、恆春半島、台東有9到10級風，其中北海岸有10到11級、蘭嶼綠島12級、台東9到10級風。北部、東半部、蘭嶼綠島、恆春半島浪高3到4米，北海岸、宜蘭可達6米以上。

今晚北台灣降雨持續，仍有局部大雨及持續性的間歇性雨勢。而受西南風影響，苗栗以南的降雨會比北部更明顯，尤其山區有局部大雨或豪雨，中南部山區將有局部大豪雨。

▼卡努颱風路徑預測。（圖／氣象局）

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）