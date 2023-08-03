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卡努來襲　桃園市公車路線「減班停駛」調整一次看

▲桃園客運前董事長吳運豐詐領公路總局1244萬餘元助款，桃園地院3日判處2年有期徒刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）記者沈繼昌／桃園報導桃園客運在2016年間涉嫌詐領公路總局補助款1244萬餘元，前董座吳運豐等人依詐欺與偽造文書等罪嫌被桃園地檢署起訴，桃園地院3日宣判，吳運豐被依三人以上共同詐欺取財罪判處2年，總經理楊世勛勳判處1年10月，緩刑2年，其餘同夥判分別遭判1年2月至1年8月，其餘6人無罪，本案還可上訴。檢警調查，桃園客運公司在2016年間有購車需求，據「交通部公路總局公路汽

▲卡努來勢洶，桃園市公車路線調整。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

卡努颱風來襲，桃園市3日仍正常上班上課，但因北北基停班停課，桃園市往雙北部分路線公車減班或停止發車，調整路線如下：

一、本市市區客運路線：

1.【709平鎮 - 捷運永寧站】平鎮端自06:00開始30分1班-循環線(視客況機動加班)

2.【713八德 - 捷運永寧站（經建國路和平路）】、【715八德 - 捷運永寧站（經介壽路義勇街）】八德端自05:30開始30分1班-循環線

3.【716大湳 - 捷運永寧站】八德端自06:00開始30分1班至09:00點

4.【710大溪 - 捷運永寧站】調整為假日班表行駛。

二、國道客運路線:

（一）桃園客運：
9005A、9023A、5116、9025A路線，全日停駛。
9005、9023、9025路線，自06:00(雙向)起60分1班。
952路線，自06:00(雙向)起30分1班。

（二）中壢客運：
9001、9009、9069、9069A路線 ，全日停駛。

（三）統聯客運：
1662路線，自桃園端06:00起，台北端08:00起，60分1班，整點發車。

（四）三重客運：
1212路線，全日停駛。

（五）指南客運：

9009路線，自桃園端05:00~20:00、市府轉運站端07:15~22:00，35至50分1班。
9069路線，自桃園端05:50~20:00、南港轉運站端07:35~22:00，35至50分1班。
9096A路線，全日停駛。

上述路線，皆視風雨情形機動調整班次，尚祈見諒。

關於本市市區公車班次行駛時間請上本市公車動態網站https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/driving-map/710查詢，
另有關公路總局國道客運路線可至https://www.taiwanbus.tw/eBUSPage/Default.aspx查詢。

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