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卡努逼近！基隆開放部分紅黃線停車　市公車減班發車、停駛

▲基隆市,基隆路邊臨停,停車格。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲卡努來勢洶，基隆市部分路段開放紅黃線停車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應卡努颱風來襲，基隆市明（3日）停止上班、停止上課，考量民眾風雨移車困難，為確保民眾安全，自2日20時起，除忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放外，其餘路段開放紅黃線停車，同時「暫停全市路邊停車收費」；另外基隆市公車部分車班，於3日0時起，因停班停課致減班發車或停駛。

基隆市府交通處特別呼籲民眾，於開放紅黃線停車路段，應順向靠邊停車，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶災車輛通行，確保公共安全維護。惟法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

▲基隆,基隆市公車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市部分公車減班或停駛。

交通處表示，另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，並以現場實際公告牌面為主，車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。若恢復紅黃線禁止停車管制之時間，將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。

基隆市公車處也表示，於3日0時起，因停班停課致減班發車或停駛，101、103、104、201、202、203、204、301、302、303、402、501、502、505、601、602、605路線減班行駛，其餘路線均停止行駛，遇風雨影響班車安全行駛時，將另公告全面停駛敬請見諒，有關班次行駛時間，詳如「基隆公車管理處」官網查詢。

交通處指出，北北基三市政府宣布停班停課期間，行經基隆市的國道客運及新北市轄公車路線，將視風雨調整或減少發車班次。提醒市民朋友若有外出之必要，請留意相關資訊，或洽客運業者官網或客服專線查詢。

※ 國光客運
電話：0800-010-138
網址：http://www.kingbus.com.tw/

※ 大都會客運
電話：0800-053-434
網址：http://www.mtcbus.com.tw/

※ 首都客運
電話：0800-000-866
網址：http://www.capital-bus.com.tw/

※ 基隆客運
電話：0800-002-279
網址：http://www.csgroup-bus.com.tw/

※ 光華巴士、中興巴士、新北客運
電話：0800-002-277
網址：http://www.csgroup-bus.com.tw/

※ 淡水客運
電話：0800-002-279
網址：http://www.csgroup-bus.com.tw/

※ 臺北客運
電話：0800-003-307
網址：http://www.tpebus.com.tw/

※ 泰樂通運
電話：02-2433-1669
網址：http://www.taile-bus.com/

※ 日豪客運
電話：02-2975-3868
網址：https://www.rihaobus.com/service.html

 

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