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「基北北桃都會通」突破3000萬人次　張善政盼實現節能減碳目標

▲基北北桃四首長今天出席「基北北桃都會通塗裝公車趴趴走及加碼抽獎活動」，鼓勵民眾踴躍使用大眾運輸。（圖／桃園市新聞處提供）

▲基北北桃四首長今天出席「基北北桃都會通塗裝公車趴趴走及加碼抽獎活動」，鼓勵民眾踴躍使用大眾運輸。（圖／桃園市新聞處提供）

者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（2）日上午前往台北市政府出席「基北北桃都會通塗裝公車趴趴走及加碼抽獎活動，張善政指出，基北北桃都會通設定張數已逾58萬張，預計未來開學後設定張數還會大幅增加，因應都會通開啟新的大眾運輸型態，市府已重新檢討新增至捷運、火車站的公車接駁路線，未來會加強公車路線密度、增設共享單車YouBike等，持續提升交通便利性，以鼓勵民眾踴躍使用大眾運輸。

張善政表示，基北北桃都會通已成功跨出第一步，已達「划算」之訴求，許多大眾運輸學者期待能進一步降低私人運具之比重，後續需要基北北桃4市交通局與運輸單位共同努力，讓大眾運輸又划算、又方便，能到達更多地方，實現降低私人運具使用、節能減碳最後一哩路目標。

▲基北北桃四首長今天出席「基北北桃都會通塗裝公車趴趴走及加碼抽獎活動」，圖為塗裝公車。（圖／桃園市新聞處提供）

▲基北北桃四首長今天出席「基北北桃都會通塗裝公車趴趴走及加碼抽獎活動」，圖為塗裝公車。（圖／桃園市新聞處提供）

目前桃園的大眾運輸系統正處於轉大人階段，但僅有一條機場捷運，前（31）天甫啟用A22老街溪站，走路可達夜市與中壢商圈，象徵捷運進入中壢市區，這具有重大意義。捷運進入市區加上基北北桃都會通等新交通措施，可為桃園帶來很大正面效應與挑戰，市府將積極面對，期望能提供市民更好的大眾運輸服務。

台北市長蔣萬安也指出，基北北桃1200都會通上線至今，搭乘人數已突破3,000萬人次，設定情形超過預期，預計很快會突破60萬張。今日4縣市齊聚發表基北北桃都會通塗裝公車樣式，接下來會在4縣市正式上路與加強宣傳，希望能有更多人一起加入使用，不只能減輕通勤負擔，也能達到淨零碳排目標。

▲基北北桃四首長今天出席「基北北桃都會通塗裝公車趴趴走及加碼抽獎活動」，籲請民眾踴躍使用大眾運輸。（圖／桃園市新聞處提供）

▲基北北桃四首長今天出席「基北北桃都會通塗裝公車趴趴走及加碼抽獎活動」，籲請民眾踴躍使用大眾運輸。（圖／桃園市新聞處提供）

基隆市長謝國樑也說，基隆市為全國外出通勤工作比例最高的縣市，目前基隆市民使用基北北桃都會通通勤月票已突破3萬人次，超過全市人口10%，接近通勤人數一半，可見對通勤族而言，使用通勤月票荷包真的省很多，感謝所有交通團隊共同努力，為市民帶來更好的生活品質及交通效益。

新北市副市長陳純敬強調，目前雙北公車路線超過910條，新北市政府將持續透過公車與Youbike共享單車建立綿密的交通網。新北市這次選定6條路線共20輛公車參與都會通塗裝公車宣傳行銷活動，民眾只要看到塗裝公車，請記得拍照上傳參與抽獎活動。

桃園巿交通局說明，目前桃園市已新增公車接駁路線如中正藝文中心到A10山鼻站，A7體育園區站至A8長庚醫院站接駁車、A22老街溪站至中壢火車站、八德至鶯歌火車站等接駁路線。根據桃捷公司統計，基北北桃都會通帶動大量通車族群，7月1日啟動以來日均運量為9萬多人次，並有單日破10萬人次紀錄，其中使用基北北桃都會通人次穩定成長，目前已有3萬人次以上使用，占比總運量近3成，轉移通勤人潮到機捷已有初步成果。

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