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基北北桃通勤月票「都會通」　19.8萬張票卡完成設定

▲張善政視察「基北北桃都會通」使用

▲張善政視察機捷通勤族的使用情形。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政上午現身機捷A18高鐵桃園站指出，基北北桃1200定期票7月1日啟用，3日是第一個上班日，他特地前來視察使用情形，預期未來機捷或公共運輸運量將大幅增加，市府交通局已配合新闢3條機場捷運接駁公車以及1條接駁至鶯歌火車站的路線，讓市民搭乘機捷往來市區更加方便，後續也將視使用情形機動調整，提升疏運效率。

▲張善政視察「基北北桃都會通」使用

張善政首先聽取桃捷公司說明定期票票卡設定、進站動線規劃、專用通道導引，以及旅客進出票匝流暢度等現場使用情形。張市長指出，今日是「基北北桃都會通」啟用後的第一個上班日，他特別前來機捷視察通勤族的使用情形，由於機場捷運具有不易受塞車影響、容易掌握時間等優點，也希望通勤族群多加善用基北北桃通勤月票，享受通勤便利性。

張善政指出，「基北北桃都會通」啟用後，民眾搭乘機捷或公共運輸的成本大幅降低，未來機捷或公共運輸運量將大幅增加。為此，市府新規劃4條軌道接駁公車路線，包含「桃園區中正藝文園區至機場捷運A10山鼻站」、「八德大湳至鶯歌火車站」、「龜山區大坪頂A7、A8循環路線」，以及配合機場捷運A22老街溪站通車之「中壢火車站至A22站」路線，透過軌道運具將乘客快速疏運至目的地，進一步提升公車運能及民眾通勤便利性。

交通局長張新福補充，截至7月2日止，基北北桃通勤月票「都會通」已有逾19.8萬張票卡完成設定，預計今（112）年度使用總人數約50萬人。另外，因應基北北桃通勤月票上路，各運輸業者自6月起即加強演練並陸續完成系統測試，除了少數旅客因不熟悉而有走錯閘道情況，目前運作情況良好，鼓勵民眾以大眾運輸取代私人運具，盼為通勤族提供更好的大眾運輸服務。

包括市府交通局長張新福、新聞處長羅楚東、桃園大眾捷運公司董事長沈志藏等均一同視察。

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