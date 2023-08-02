基隆表揚中正區27位模範父親　謝國樑盼樹立良好典範

▲基隆市中正區原住民模範父親潘石生。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

父親節即將到來，基隆市中正區公所今（2日）舉辦模範父親及好人好事表揚活動，在與會嘉賓及家眷的見證下，市長謝國樑表揚27位模範父親及19位好人好事代表，讚許受頒者的善行事蹟，並樹立良好的典範。謝國樑表示，請市民們注意颱風卡努帶來的影響，並做好防颱準備，期盼將可能造成的損害降到最低。

基隆市中正區公所表示，榮獲模範父親的社寮里江鐵良，擔任地方調解委員，為漁民謀福利，並樂於扶助社會弱勢，深獲鄰里推崇，今日由家人代表接受表揚，獲頒為好人好事代表的砂灣里楊鳳妹，急公好義視民猶親，奔走服務鄉里，兩人將代表中正區接受市府表揚。

▲基隆市中正區中濱里模範父親高雲山。



中正區長郭鴻章表示，今年中正區推選27位模範父親，包括原住民潘石生、和憲里陳雄郎、八斗里許王全、德義里鄧光色、真砂里林懷義、中船里林萬生、正船里林永迪、砂灣里林世明、中濱里高雲山、港通里黃振源、入船里李清恭、平寮里李源信；新豐里陳衛民、正義里黃添宗、建國里劉瑞昌、正濱里卓義雄、信義里張信男、新富里許福順、社寮里江鐵良、砂子里藍顯達、中砂里邱成岳、正砂里吳振聰、中正里謝國楨、海濱里陳金木、長潭里顏天賜、碧砂里江文裕、義重里林清峯。

另外，19位獲頒為好人好事代表，則有和憲里洪璋發、八斗里杜純彰、港通里簡裕鴻、德義里陳志文、砂灣里楊鳳妹、入船里吳美玉、平寮里凃金菊、正義里周碧玉、建國里王治國、中濱里詹麗淑、社寮里苗新進、中砂里王穗薰、新豐里曾淑蘭、中正里王執悌、海濱里李禮華、碧砂里楊水土、正濱里張美能、信義里李文傑、新富里張杰。

▲基隆市長謝國樑與中正區正濱里模範父親卓義雄合照。

▲基隆市中正區長郭鴻章致詞，推崇大家無私奉獻是學習典範。