卡努颱風逼近！　立委蔡適應提醒留意基隆河水濁度

▲卡努颱風逼近！蔡適應關心各淨水場出水。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央氣象局於1日20時30分發布「卡努」颱風海上颱風警報，並持續朝台灣靠近，暴風圈將接觸到北部及基隆地區，立法委員蔡適應今（2日）透過地方服務處，提醒台灣自來水公司第一區管理處、新山給水廠，注意包含新山、六堵、暖暖、中幅、二坪、安樂、貢寮多個淨水場的出水狀況，慎防因山區大雨造成出水濁度提高。

蔡適應表示，上個月基隆河水位過低，導致暖暖淨水場出水濁度、色度過高，造成許多民眾的困擾，在第一時間他就聯繫台灣自來水公司第一區管理處，並且由辦公室主任林明智協助議員林旻勳，前往暖暖淨水場了解原因。

▲新北給水廠「暖暖淨水場」。

蔡適應說，他知道每逢颱風過境後，基隆的供水也會受到影響，為了減少民眾疑慮，他請自來水公司注意過濾和檢測，調整水庫和河川水供水的比例。民眾對於自來水的疑慮，他要求台灣自來水公司受理通報後，務必都要派員前往檢測，讓民眾了解自來水供水的問題所在，解除民眾的疑慮。

蔡適應提到，台灣這幾年天氣型態改變，旱象的時間加長，大雨來得又快又急，而他也敦促水利署和台灣自來水公司做了很多抗旱工程和措施，包含挖深水井、水庫清淤、規劃海水淡化廠，以及汰換管線、減少自來水管漏水率等。

蔡適應表示，近8年自來水管線已經更換超過160公里，漏水率也從2012年的32%降到2023年的21%，但是他認為還不夠，至少應該要降到5%以下。