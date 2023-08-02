桃園自由行省很大！　「台灣好行」４路線優惠再升級

▲大溪快線。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來桃園自由行的旅客有福了！桃園市政府觀光旅遊局宣佈推出「台灣好行」四大精選路線優惠套票，結合「大溪快線」、「小烏來線」、「石門水庫線」及「東眼山線」4條台灣好行路線及沿線美食、門票、特色體驗，串連桃園的熱門景點，讓遊客能更划算地暢遊桃園。

四大精選套票，多款搭配優惠組合，完美結合交通、美食與景點，售價120元起，旅遊行程價值高達330元，於8月4日上午10:00在IBON平台及易遊網同步販售，限售100套，數量有限售完即止。

▲小烏來天空步道。（圖／觀旅局提供）

觀光旅遊局周柏吟局長2日表示，為了吸引更多國際觀光客友善東南亞旅客來桃園旅遊，台灣好行摺頁中除了中文版及英文版本外，更是新增印尼文、越南文、泰文等東南亞語系版本，提供多元語言旅遊資訊及國際觀光客友善環境。讓國內外旅客不論平、假日皆能搭乘台灣好行輕鬆出遊，探索桃園之美。

▲阿姆坪遊湖。（圖／觀旅局提供）

本次推行的台灣好行四大精選套票提供多項優惠，讓遊客可依自身喜好組合優惠套餐。套票組合除包含路線一日車票，還能擇一兌換沿線美食、景點門票或體驗活動，如體驗百年建築歷史及人文景觀的「大溪快線套票」可兌換大溪富田農場門票1張、大溪老街美食芊香園蘿蔔糕加芋頭糕或大溪老街美食游記百年油飯套餐。

串連了北橫知名景點的「小烏來線套票」可兌換小烏來天空步道門票、大溪老街美食芊香園蘿蔔糕、和風創意豆腐酪或游記百年油飯；以及休憩路線的「石門水庫線套票」可兌換石門大壩碼頭(西碼頭)船票、阿姆坪遊湖(東碼頭)船票、東風瓦厝客家懷舊料理套餐或三坑老街美食金天涼糕；更有能沉靜於杉木林自然景觀與森林芬多精中的「東眼山線套票」可兌換東眼山國家森林遊樂區票、台灣傳統美食慈湖李媽媽牛肉麵或客家人文餐館山之味客味樓的餐點。

另外，持有「大溪快線套票」的遊客，更可享受XPARK門票95折及龍情魔幻豆子主題館產品95折優惠，持有「小烏來線套票」的遊客可享受小烏來天空步道優惠票30元，持有「東眼山線套票」的遊客則是能於富田農場購買優惠門票。