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前瞻計畫再掀爭議　陳智菡再批中央：毫無財政紀律

▲▼2023民眾黨主席柯文哲將以民眾黨總統大選參選人的身分，4/8啟程前往美國展開為期21天的訪美行程。今日(3/6)由黨秘書長周台竹及柯文哲辦公室發言人陳智菡召開記者會說明防美行程細節。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

前瞻基礎建設補助款近期再掀爭議，民眾黨主席柯文哲質疑過去7年軌道工程的完成率僅僅12%，且未動工的項目遠超過已完工項目；對此，行政院副院長鄭文燦反擊，若按照柯文哲說法，他擔任市長任內完工率是0%。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，前瞻軌道計畫中有10項完全沒有支用預算，也就是沒有開工；且7年間提出的11項特別預算，總金額已經超過2兆，債務未償餘額已達到5.6兆，可以說是毫無財政紀律。

陳智菡表示，東環線送到中央審議，從109年的可行性研究到綜合規劃再到國發會、行政院核定就花了3年，最後雖然在柯文哲任內通過，但是國發會表示，要再等新的政府上任後再執行。另外，環狀線的一期還有代辦台中綠線，都是在柯文哲任內完工的，「所以完工率怎麼會算到0%？」

陳智菡說，根據這次審計部的報告，前瞻軌道計畫中有10項完全沒有支用預算，也就是沒有開工，包含新竹大車站、桃捷航空城捷運的綠線、G01站延伸到中壢火車站、新竹輕軌紅線等，這些計畫，例如新竹大火車站的規劃案，竟然是因為多次流標、預算暴增還有市議會反對，現在還要重新評估效益。

陳智菡指出，更嚴重的是前瞻預算把他當作常態性預算，以特別預算方式規避舉債上限美化財政。事實上，蔡政府在7年間提出的11項特別預算，總金額已經超過2兆，債務未償餘額已達到5.6兆，可以說是毫無財政紀律。

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