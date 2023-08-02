前瞻計畫再掀爭議　陳智菡再批中央：毫無財政紀律

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

前瞻基礎建設補助款近期再掀爭議，民眾黨主席柯文哲質疑過去7年軌道工程的完成率僅僅12%，且未動工的項目遠超過已完工項目；對此，行政院副院長鄭文燦反擊，若按照柯文哲說法，他擔任市長任內完工率是0%。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，前瞻軌道計畫中有10項完全沒有支用預算，也就是沒有開工；且7年間提出的11項特別預算，總金額已經超過2兆，債務未償餘額已達到5.6兆，可以說是毫無財政紀律。

陳智菡表示，東環線送到中央審議，從109年的可行性研究到綜合規劃再到國發會、行政院核定就花了3年，最後雖然在柯文哲任內通過，但是國發會表示，要再等新的政府上任後再執行。另外，環狀線的一期還有代辦台中綠線，都是在柯文哲任內完工的，「所以完工率怎麼會算到0%？」

陳智菡說，根據這次審計部的報告，前瞻軌道計畫中有10項完全沒有支用預算，也就是沒有開工，包含新竹大車站、桃捷航空城捷運的綠線、G01站延伸到中壢火車站、新竹輕軌紅線等，這些計畫，例如新竹大火車站的規劃案，竟然是因為多次流標、預算暴增還有市議會反對，現在還要重新評估效益。

陳智菡指出，更嚴重的是前瞻預算把他當作常態性預算，以特別預算方式規避舉債上限美化財政。事實上，蔡政府在7年間提出的11項特別預算，總金額已經超過2兆，債務未償餘額已達到5.6兆，可以說是毫無財政紀律。