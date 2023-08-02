　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院提名中選會新任委員人選　函請立法院審議

▲▼行政院,中華民國政府機關。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院。（圖／資料照

記者陳家祥／台北報導

行政院表示，中選會5位委員任期將於112年11月3日屆滿，依中選會組織法第3條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前（112年8月3日前）辦理提名作業。行政院已將提名人選黃秀端、陳月端、蒙志成、吳容輝及游清鑫等5人，名單函送立法院審查。

行政院指出，本次中選會委員的提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選具法政相關學識、經驗之優秀人才。其中，東吳大學政治學系特聘教授黃秀端、高雄大學校長陳月端及成大政治學系副教授蒙志成等3人為續任；內政部政務次長吳容輝及政大選舉研究中心主任游清鑫等2人為新任，任期均自112年11月4日至116年11月3日止，上開被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

▲▼中選會委員名單──吳容輝。（圖／中選會提供）

▲中選會委員名單──吳容輝。（圖／中選會提供）

▲▼中選會委員名單──蒙志成。（圖／中選會提供）

▲中選會委員名單──蒙志成。（圖／中選會提供）

▲▼中選會委員名單──陳月端。（圖／中選會提供）

▲中選會委員名單──陳月端。（圖／中選會提供）

▲▼中選會委員名單──黃秀端。（圖／中選會提供）

▲中選會委員名單──黃秀端。（圖／中選會提供）

▲▼中選會委員名單──游清鑫。（圖／中選會提供）

▲中選會委員名單──游清鑫。（圖／中選會提供）

ET快訊
新北、基隆、宜蘭風力可能「達颱風假標準」！台北納陸警時間曝
越南妹來不及穿衣...警突襲「鐵路街」15賣淫女栽了
卡努陸警發布「3縣市首波警戒」　氣象局最新說明
卡努颱風逼近　野柳地質公園「全區預警性」封閉
陸警發布！　首波警戒範圍出爐
NONO偵訊1小時「50萬交保」　小紅老師回應了！
NONO副業再收一間！　西門町店面照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前瞻81億改建前鎮漁港掀口水戰　高市議長：嘴臭的人都有意見　

公孫孟當面向蔡英文透露　「法國高層常說跟台灣合作非常開心」

藍白批前瞻計畫「獨厚高雄」　高雄人都怒了

幕後／賴清德過境美「不失分就是得分」　涉外人士評3場合表現最關鍵

曝訪日氣氛不同！台海危機已成主軸　侯友宜：我會做到讓台海安定

高雄前瞻拿1265億挨轟　綠委喊「交通平權」：藍白陣營勿混淆視聽

柯文哲轟軌道建設完工率低　鄭文燦：照柯市長算法他任內完工率是0

高雄前瞻預算為何比台北多1千億？　徐巧芯：民進黨的議員最清楚

行政院提名中選會新任委員人選　函請立法院審議

前瞻計畫再掀爭議　陳智菡再批中央：毫無財政紀律

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

萌汪出門見下雨「皺眉心碎」　緊靠爸懷裡...他笑：好可憐

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

前瞻81億改建前鎮漁港掀口水戰　高市議長：嘴臭的人都有意見　

公孫孟當面向蔡英文透露　「法國高層常說跟台灣合作非常開心」

藍白批前瞻計畫「獨厚高雄」　高雄人都怒了

幕後／賴清德過境美「不失分就是得分」　涉外人士評3場合表現最關鍵

曝訪日氣氛不同！台海危機已成主軸　侯友宜：我會做到讓台海安定

高雄前瞻拿1265億挨轟　綠委喊「交通平權」：藍白陣營勿混淆視聽

柯文哲轟軌道建設完工率低　鄭文燦：照柯市長算法他任內完工率是0

高雄前瞻預算為何比台北多1千億？　徐巧芯：民進黨的議員最清楚

行政院提名中選會新任委員人選　函請立法院審議

前瞻計畫再掀爭議　陳智菡再批中央：毫無財政紀律

前瞻81億改建前鎮漁港掀口水戰　高市議長：嘴臭的人都有意見　

失業男轉換跑道投入旅宿業　就業獎勵金補助每月薪資上看43K

公孫孟當面向蔡英文透露　「法國高層常說跟台灣合作非常開心」

鴿子颱風天站屋頂通風器瘋狂旋轉　她看傻：喜歡玩咖啡杯？

「81億元打造」前鎮漁港長這樣　漁業署公布施工前後對照圖

上機車以為去兜風！柴柴「悠閒饋手」　抵達目的地眼神快哭了

每張領2萬！陽明公告股利明發放　遇颱風順延

以網路代替馬路　南投縣府e櫃檯22項服務8／31上線

藍白批前瞻計畫「獨厚高雄」　高雄人都怒了

住「鐵棺材」70年！他成「活死人」仍不放棄　求學戀愛色色全都做

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

政治熱門新聞

中颱卡努逼近會放颱風假？　新北副市長：北北基桃最快今晚8時宣布

基北北桃有機會放假　張善政：雨量不小

快訊／北市水門下午4時只出不進

柯文哲給年輕人的一封信　「你想躺平還是改變世界」

陸軍航特部中校涉共諜案遭羈押禁見　國防部嚴厲譴責：痛心

獨／工商界挺侯友宜後援會　「名譽總會長」名單驚見郭台銘胞弟

蘇貞昌嗆「吃魚還不准修漁港」　游淑慧：價比價就知道誰是凱子

漢光演習「玻璃當掩體」挨轟　憲兵回應了

陳其邁曝81億改造前鎮漁港決策過程

ET民調／郭台銘參戰「柯文哲掉7.2個百分點」　四腳督保送賴清德

賴清德給年輕人的一封信　在意台灣怎麼被世界看待

颱風卡努逼近！侯友宜在日本穿上「紅背心」

黃智賢酸：謝典林才是小刀　心狠又精準

ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍鐵票歸隊獲72.8％支持

更多熱門

相關新聞

柯文哲轟軌道建設完工率低　鄭文燦：照柯市長算法他任內完工率是0

柯文哲轟軌道建設完工率低　鄭文燦：照柯市長算法他任內完工率是0

前瞻基礎建設補助款近期再掀爭議，針對民眾黨主席柯文哲頻頻批評前瞻軌道建設計畫，質疑完工率太低、前瞻計畫北市分配到的預算太少。行政院副院長鄭文燦反擊，捷運從規劃4年、施工工期8年，要長達12年的時間，「所以有的還沒有完成是很正常的」，如果按照柯市長的標準，那麼南北環也是還沒完成，「如果照這樣的標準，它的完工率是0」。

前瞻計畫再掀爭議　陳智菡再批中央：毫無財政紀律

前瞻計畫再掀爭議　陳智菡再批中央：毫無財政紀律

被點名入不分區爭立法院長　鄭文燦否認：把自己的角色扮演好

被點名入不分區爭立法院長　鄭文燦否認：把自己的角色扮演好

前鎮漁港產值300億漁工竟要岸邊洗澡　官員：5設施改建不值得嗎？

前鎮漁港產值300億漁工竟要岸邊洗澡　官員：5設施改建不值得嗎？

柯文哲轟前瞻計畫完成綠5.3%　行政院駁：誤導大眾令人遺憾

柯文哲轟前瞻計畫完成綠5.3%　行政院駁：誤導大眾令人遺憾

關鍵字：

行政院中選會

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

快訊／今17:30發布陸上警報

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面