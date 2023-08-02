行政院提名中選會新任委員人選　函請立法院審議

▲行政院。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

行政院表示，中選會5位委員任期將於112年11月3日屆滿，依中選會組織法第3條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前（112年8月3日前）辦理提名作業。行政院已將提名人選黃秀端、陳月端、蒙志成、吳容輝及游清鑫等5人，名單函送立法院審查。

行政院指出，本次中選會委員的提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選具法政相關學識、經驗之優秀人才。其中，東吳大學政治學系特聘教授黃秀端、高雄大學校長陳月端及成大政治學系副教授蒙志成等3人為續任；內政部政務次長吳容輝及政大選舉研究中心主任游清鑫等2人為新任，任期均自112年11月4日至116年11月3日止，上開被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

▲中選會委員名單──吳容輝。（圖／中選會提供）

▲中選會委員名單──蒙志成。（圖／中選會提供）

▲中選會委員名單──陳月端。（圖／中選會提供）

▲中選會委員名單──黃秀端。（圖／中選會提供）

▲中選會委員名單──游清鑫。（圖／中選會提供）