柯文哲轟軌道建設完工率低　鄭文燦：照柯市長算法他任內完工率是0

▲鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

前瞻基礎建設補助款近期再掀爭議，針對民眾黨主席柯文哲頻頻批評前瞻軌道建設計畫，質疑完工率太低、前瞻計畫北市分配到的預算太少。行政院副院長鄭文燦反擊，捷運從規劃4年、施工工期8年，要長達12年的時間，「所以有的還沒有完成是很正常的」，如果按照柯市長的標準，那麼南北環也是還沒完成，「如果照這樣的標準，它的完工率是0」。

鄭文燦說，前瞻建設加上公建計畫2個合在一起，才看得出軌道建設的真實全貌，那像台北市，目前納在2個計畫的有包括了南北環線、東環線，包括汐東線、基隆捷運、信義線東延，也包括東環線、萬大線的第一期，所以台北市本身就有非常多的捷運計畫受到中央的支持，並不會比其他地方來得少。

鄭文燦說，新北市納入前瞻計畫，包括安坑輕軌、淡海輕軌的第一期，也包括南北環線、萬大線等幾條路線，所以雙北得到很多捷運建設的支持，這是一個事實。

鄭文燦指出，過去雙北已經投入了大概1兆2千億的捷運建設經費，那前瞻計畫將近8千億，第一期到第三期如果執行率沒有到達9成，立法院不可能同意編列下一期。

「我想一個捷運從規劃4年，施工工期8年，要長達12年的時間，所以有的還沒有完成是很正常的。」鄭文燦直言，如果按照柯市長的標準，那麼南北環也是還沒完成，「如果照這樣的標準，它的完工率是0」；那東環線直到2020年才提出綜合規劃，政院在兩年左右完成核定，東環超過1300億的預算，東環也是還沒有開工，開工率也是0。

鄭文燦說，政府不管中央或地方，在執行重大建設的時候，希望能夠兼顧每一個都會圈的需求，也能夠兼顧城鄉平衡，也能夠透過前瞻計畫，讓每一個縣市的城市競爭力，以及公共建設的基礎能夠更加扎實，這個是前瞻的價值。

「像現在颱風季節來臨，我們要做到不淹水、不缺水，事實上需要投入大量的經費。」鄭文燦說，從阿扁總統時代的8年800億，到馬總統時代的流域綜合治理計畫6年600億，到現在的前瞻水環境計畫1800億，目的也是希望能夠提高防災的韌性，這些錢都用在各縣市，這些錢並沒有放在行政院的口袋，也沒有藍綠的差別，也沒有這個地方跟中央的差別，我們希望大家一起把這些重大建設都能夠落實。