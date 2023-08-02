分析柯文哲「想當立法院長」　王世堅：郭台銘若參選會找他合作

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對2024總統大選，《ETtoday新聞雲》1日公布最新民調結果，在「四腳督」的情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度33.4%、民眾黨參選人柯文哲21.6%、國民黨總統參選人侯友宜21.0%、鴻海創辦人郭台銘16.4%。民進黨立委參選人王世堅表示，郭台銘應會尋求與柯文哲合作，而柯文哲會願意屈居副位，他比較想當的是立法院長。

王世堅在《新聞！給問嗎？》表示，這個民調是意料之中，郭台銘簡單講，有錢就是任性，光去年股利就有92億，70幾歲拿出1成就夠玩了，而選舉就兩票，選票、鈔票，國民黨候選人都需要鈔票，立委小雞們也需要資源，現在就有地方議長宣布退出國民黨，國民黨自己還說少則3位，多則可能8、9位，這些人跟郭台銘已經可以成立「郭民黨」，但他認為郭台銘不會創黨，他會尋求跟柯文哲合作。

王世堅指出，郭台銘就算有錢，就算連署通過，但問題是四組人，他民調還是敬陪末座，面子上會掛不住，如果整合侯友宜，會讓國民黨說你就是在鬧脾氣，所以他會找柯文哲。

王世堅認為，到現在為止，柯文哲局面弄得還不錯，而且又有年輕票源，至於跟郭台銘合作是要用什麼黨籍，這技術性問題，都好談。

王世堅也說，柯文哲2024不會「入寶山空手而回」，他要幫民眾黨要到一些資源，所以他想當立法院長，而且他比較年輕，還有機會，所以願意屈居副位，但現在不能這樣說。