動手術要簽同意書！爸冷回1句見死不救　她痛哭：我只是賠錢貨

▲原PO因為闌尾炎要動手術。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

多數父母最在乎的就是子女的健康。但一名女網友感嘆，先前得闌尾炎需要開刀，因為她無法自己簽手術同意書，需要通知家人，不過媽媽姊姊都沒空，於是求救爸爸，孰料對方說了一句「我不會弄」，導致她當天沒辦法開刀，忍不住痛哭，認為家人把她當成賠錢貨，所以才不顧她的性命和健康。

原PO在Dcard發文表示，去年她得了闌尾炎，醫師判斷需要開刀，因為她當時年僅18歲，需要法定代理人簽手術同意書，醫師就請她問問看有沒有家屬可以幫忙。但當時媽媽在開會，要她晚點再打過來，姊姊沒有接電話，爸爸當時休假在家看電視，卻回「我要怎麼簽，我不會弄啊，我們家的傳真機我不會弄啊」，結果她沒能動手術，醫師開了藥就讓她回去問老師能不能幫忙簽字。

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原PO走出手術房忍不住落淚，整個人被無助感淹沒，「該是最親愛、該是我的後盾的家人，只用了一句『我不會啊』，就把我的身體健康和性命拋在腦後」。她也回想起，爸爸平時最喜歡說她和姊姊長大賺錢要養父母，聘金還要幾百萬元，以及金飾、土地，「我跟姊姊好像是他跟媽媽的投資，會賠就拋售，會賺就待價而沽，我在他們眼裡只是一個會賠的投資，所以過世了也沒關係」。

▲原PO要動手術，卻沒有家人理會。（示意圖／CFP）



原PO也補充說道，得知要開刀的當下就告知全家人，不過沒有任何人回應，手術當天早上，還從姊姊口中得知，爸爸覺得她根本不需要開刀，「就肚子痛而已，開刀很浪費錢」。雖然她現在已經康復，但至今仍耿耿於懷，不知道要用何種心情去面對家人，「我對他們而言，到底是怎樣的存在？還是是我要求太多了？」

不少人看到後心疼表示，「拍拍妳，希望妳不會因此懷疑自己是否值得被愛，也不要失去愛人的勇氣，會遇到把妳放在心上的朋友和未來家人的」、「這種家人真的直接放生，這種放在八點檔還是太誇張了」、「這句『我不會』好好留著，等哪天換他求妳的時候拿出來用」，「根本不是要求太多，是妳家人太扯」、「抱抱妳，這種家人不值得妳難過，把眼淚留給值得妳為他流淚的人，過好自己的生活，相信妳會找到屬於妳自己的幸福的」。