台灣人最愛手機排行出爐！iPhone包辦前五名

▲iPhone系列霸佔熱銷榜單。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣熱銷手機出爐，傑昇通信透過2023上半年台灣手機熱銷排行榜20支單機來看，雖然蘋果及三星霸榜各佔九席勢均力敵，然而中系品牌OPPO也進榜兩支單機。上半年進榜的iPhone單機，多為iPhone 14系列，四款機型都是128GB及256GB容量進榜，也是果粉長期以來最青睞的容量。

而上半年台灣熱銷手機前五名也由iPhone 14系列霸榜，且以iPhone 14（128GB）奪冠，而上市近兩年的iPhone 13（128GB）也有第五名的亮眼成績，不僅屢屢進榜前十名，也是蘋果賣最久的5G手機。

根據傑昇通信公布資料顯示，2023年上半年台灣手機市場整體銷售量約228萬支，相較於去年同期的239萬支，略減5%，整體銷售額則比去年同期增加3%。傑昇通信表示，今年上半年台灣手機市場受全球高通膨和原物料短缺等影響，造成消費者換機週期延長，加上智慧型手機兩大市場中國大陸和美國上半年修正幅度較大，導致手機消費市況相對疲弱；進一步觀察熱銷的20支單機，上半年台灣手機市場競爭激烈，蘋果和三星分別佔有9席，兩大品牌戰成平手。

▲2023上半年台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信）

上半年整體手機市場銷量自一月的46.6萬支，一路往下跌到四月的34萬支，五月好不容易在全民普發6,000元的政策助攻下，銷量一度回升到38.6萬支，沒想到六月份又因蘋果新機上市前的觀望心態影響，銷量遞減至34.5萬支。傑昇通信認為，過往蘋果受新機上市而影響銷量，會從六月開始下降，直到新機上市後銷量才直線飆升，尤其iPhone 15系列有別以往大幅度升級，相信今年也不例外。

非蘋陣營上半年最熱銷的手機則是三星Galaxy A14 5G（4GB/64GB），另一容量4GB+128GB也進榜第十七名，真的是小兵立大功；令人刮目相看的還有Galaxy A53兩規格及A54（8GB/256GB），新舊機型偕手進榜。而榜上唯一安卓旗艦便是硬體規格大躍進S23 Ultra，傑昇通信指出，S23 Ultra不止拍照功能直接升級到2億畫素主鏡頭，最高100倍超高倍變焦，以及採用Galaxy專屬的高通S8 Gen 2處理器，就連S Pen也與Google深化合作，就算官方定價還比前代S22 Ultra貴2,000以上，仍吸引大批粉絲換機，三星用亮眼成績證明，不只A系列熱賣，旗艦機表現也相當出色。