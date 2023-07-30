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蘋果認了！　WSJ：家長控制子女使用iPhone機制有漏洞

▲蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

▲蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果出產的iPhone、iPad等產品中的家庭共享機制因「停機設置」功能不彰，歷經家長群組長達3年討論，《華爾街日報》獨家報導指出，蘋果公司已確定系統設定存在盲點，並承諾將進行更新以改善情況。

報導指出，蘋果於2018年推出了「螢幕時間」，其中包括一個名為「停機時間」的設置。該功能旨在允許家長通過自己的設備限制孩子的 iPhone、iPad 和 iPod 上的應用程式和螢幕時間。

早在2020年，Apple 論壇就有關於停機和家庭共享問題的報導。最近，家長報告說他們的更改尚未生效，孩子們在他們的應用程序上獲得了額外的時間，甚至對成人內容沒有任何限制。

當iOS 16.5 在5月發佈時，蘋果表示該更新將解決「螢幕時間設置可能會重置或無法在所有設備上同步的問題」，蘋果高層則向外透露，已著手改善這類問題中，市場預期蘋果將在未來幾波版本更新中解決相關爭議。

依據蘋果官網目前公告，使用者可以透過3步驟，在設定「內容與隱私權限制」項目下面完成親子系統設定：

1、前往「設定」並點一下「螢幕使用時間」。

2、點一下「開啟螢幕使用時間」，然後再點一下。選擇「此 [裝置] 是我的」或「此 [裝置] 是我小孩的」。
．身為家長或監護人，如果你希望防止其他家庭成員變更裝置的設定，請點一下「使用螢幕使用時間密碼」以建立密碼，然後再次輸入密碼以進行確認。確認密碼後，系統會要求你輸入 Apple ID 和密碼。以便你在忘記「螢幕使用時間」密碼時進行重置。
．如果你要在孩子的裝置上設定「螢幕使用時間」，請按照提示操作，直到在「螢幕使用時間密碼」的畫面輸入密碼為止。再次輸入密碼進行確認。確認密碼後，系統會要求你輸入 Apple ID 和密碼。以便你在忘記「螢幕使用時間」密碼時進行重置。

3、點一下「內容與隱私權限制」。如果系統要求，請輸入你的密碼，然後開啟「內容與隱私權限制」。

蘋果提醒，請務必選擇與裝置解鎖密碼不同的密碼。如要更改或關閉孩子裝置上的密碼，請點一下「設定」>「螢幕使用時間」> [你小孩的姓名]，然後點一下「更改螢幕使用時間密碼」或「關閉螢幕使用時間密碼」，並使用 Face ID、Touch ID 或你的裝置密碼進行認證。

若是想防止小孩在 iTunes 與 App Store 胡亂購買，家長還可以阻止孩子安裝或刪除 App、進行 App 內購買等等。若要防止在 iTunes 與 App Store 進行購買或下載：

1、前往「設定」並點一下「螢幕使用時間」。
2、點一下「內容與隱私權限制」。系統詢問時，請輸入你的密碼。
3、點一下「iTunes 與 App Store 購買」。
4、選擇設定並設為「不允許」。

蘋果補充，家長可以針對其他從 iTunes 與 App Store 或 Book Store 購買的項目變更密碼設定。請按照步驟 1 至 3 操作，然後選擇「永遠需要」或「不需要」。

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