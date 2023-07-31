iPhone 15 Pro爆12大亮點　台積電A17晶片助陣

▲iPhone 15 Prol上市前爆料不斷。（圖／MacRumors）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果預計將於 9 月推出 iPhone 15 系列。市場傳聞 Pro 和 Pro Max 型號有許多新功能，包括 USB-C 端口、A17 仿生芯片、鈦框架、操作按鈕等，《ETtoday新聞雲》彙整各大外媒共12大亮點，包括晶片策略、邊框由0.22公分不斷爆出「超窄」，由原先外傳的0.155公分再縮至0.15公分、維修方式也出現重大升級。

1、台積電A17晶片鎖定iPhone 15 Pro

《彭博社》記者Mark Gurman爆料指出，iPhone 15 Pro 機型預計將搭載蘋果新一代 A17 Bionic 晶片，基於台積電 3nm 製程，持續提升性能和效率。標準版 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 預計將配備 A16 Bionic 晶片。

2、鈦金屬框架

與Apple Watch Ultra一樣，iPhone 15 Pro型號預計將採用鈦金屬框架而不是不鏽鋼。

3、超薄邊框：

與最近的 Apple Watch 型號類似，據傳 iPhone 15 Pro 的顯示螢幕周圍有超薄弧形邊框。

4、USB-C連接埠：

天風證券分析師郭明錤表示，iPhone 15 Pro 機型將配備至少支持USB 3.2 或 Thunderbolt 3 的 USB-C連接埠，這將導致設備使用電纜的數據傳輸速度顯著加快與現有配備 Lightning 的 iPhone 相比。郭表示，標準 iPhone 15 機型上的 USB-C 端口仍將僅限於 USB 2.0 速度，如 Lightning。

5、Wi-Fi 6E：

《MacRumors》指出，根據洩露的原理圖，與最新的 Mac 和 iPad Pro 一樣，iPhone 15 Pro 將支持 Wi-Fi 6E 以實現更快的無線速度。

6、增加 RAM：

據台灣研究公司 TrendForce 稱，iPhone 15 Pro 機型將配備增加的 8GB RAM，而標準機型可能會繼續像目前一樣配備 6GB RAM。額外的 RAM 可以讓 Safari 等應用程序在後台保持更多內容處於活動狀態，從而防止應用程序在重新打開時重新加載內容。

7、操作按鈕：

據傳 iPhone 15 Pro 機型將配備可自定義的操作按鈕，如 Apple Watch Ultra。該按鈕將取代自 2007 年以來每款 iPhone 機型都配備的響鈴/靜音開關。用戶可能能夠將該按鈕分配給各種系統功能，例如響鈴/靜音、請勿打擾、手電筒、低功耗模式等。

8、iPhone 15 Pro Max 增加光學變焦：

郭明錤表示，iPhone 15 Pro Max 將配備潛望式長焦鏡頭。這可能導致該設備擁有高達 5 倍至 6 倍的光學變焦，而 iPhone 14 Pro 型號的光學變焦為 3 倍。

9、超寬頻改進：

郭明錤表示，iPhone 15 型號可能會配備升級的超寬頻晶片（目前稱為 U1晶片），以改進與蘋果即將推出的 Vision Pro 耳機的集成。新晶片還可以為基於位置的功能（例如「查找我的應用程序」中的「AirDrop」和「精確查找」）提供更高的性能或降低功耗。

10、LiDAR 掃描儀改進：

郭明錤表示，iPhone 15 Pro 機型將配備索尼提供的更省電的 LiDAR 掃描儀，這可以提高 AR 應用程序和夜間模式照片的 3D 深度掃描性能。

11、更易修復的設計：

繼 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的腳步，iPhone 15 Pro 預計將擁有更易修復的設計。

12：更多國家/地區僅支持 eSIM：

iPhone 15 Pro 機型僅在法國和其他可能的國家/地區與 eSIM 兼容。蘋果去年首次在美國的 iPhone 14 機型上取消了實體 SIM 卡托盤。