刀郎《羅刹海市》歌詞爭議爆紅　MV播放量衝80億只輸「蝦嘟嘟」

▲大陸知名歌手刀郎。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

刀郎新歌《羅剎海市》推出後，歌詞被認為是極具諷刺之意，抨擊當前華語樂壇或流量文化，引起網友熱議。截至7月30日18時，《羅剎海市》MV的YT（Youtube）播放量到達80億次，超越2017年推出的西班牙神曲《Despacito》55億次，至於YT上的播放量天花板則是2021年由《Baby Shark》的83億次打破。

▲《羅刹海市》單曲內的歌詞被外界認為極具批判和諷刺。（圖／翻攝百度百科）

《環球時報》報導，《羅剎海市》為刀郎於7月19日發布的新專輯《山歌廖哉》中的一首單曲。《羅剎海市》的歌詞雖源自《聊齋志異》，但因該曲言辭犀利、字裡行間透露出的諷刺意味，讓不少網友對歌詞逐句分析，使《羅剎海市》獲得了極大熱度，引發了網友的關注及熱議。

▲刀郎新專輯《山歌廖哉》以《聊齋》為創作原型。（圖／翻攝百度百科）

部分聽眾認為，《羅剎海市》是一首諷刺歌曲，是在抨擊當今華語樂壇的「虛假繁榮」，也有人認為是在諷刺流量文化下的「以醜為美」，更有人開始憑空想像、對號入座，認為歌詞直指一些樂壇同行。

對於歌曲出現的爭議，刀郎經紀公司負責人昨（1）日回應稱，刀郎工作及生活狀態和以前一樣，希望各方不要打擾刀郎的生活，目前沒有接受採訪的計劃，「特別感謝媒體的關注，但刀郎方不會對這首歌引發的大衆議論作出回應。」