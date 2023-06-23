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館長《狗官》MV嗆政府！剛發秒衝3.4萬觀看　號召7／16上凱道

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢聯手前立委黃國昌，以司法正義、居住正義為訴求，共同號召民眾7月16日上凱道遊行。對此，館長23日晚間在YouTube釋出最新宣傳MV《狗官》，且前時代力量前立委黃國昌也在片尾現身。

館長陳之漢與饒舌歌手李宏杰HonJ合作，23日在YouTube頻道「館長惡名昭彰」上傳《狗官》的MV，歌詞控訴台灣近年來司法、安全、槍枝、黑道、貪汙、側翼、缺蛋及居住正義等議題，「始終沒有進步要我怎麼相信，別奢望靠政府站出來要靠自己。狗官把人民的心聲當作放屁，不在乎你們的死活他們眼中只有 Money」。

▲▼館長《狗官》MV大罵政府！片尾彩蛋黃國昌現身　號召7/16上凱道。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

▲▼館長與黃國昌號召民眾，在7月16日上凱道遊行。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

▲▼館長《狗官》MV大罵政府！片尾彩蛋黃國昌現身　號召7/16上凱道。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

據了解，《狗官》MV上傳3小時，觀看次數已累計3.4萬多次。

網友看完紛紛留言，「看了感動，終於有人說出我們小老百姓的心聲」、「感動，謝謝館長說出人民的心聲」、「最後的彩蛋看到特別來賓真的雞皮疙瘩都起來了，真的好希望能看到台灣有所改變，政治變得乾淨、司法能夠正義、社會能夠安定」、「反覆看了數次，眼淚流個不停，人民的痛苦，百姓的心聲，只有阿館懂」。

《狗官》歌詞如下：

Welcome to 2023 在路邊可以撿到槍
欸你不要懷疑家花不如外面野花香
這些烏合之眾都一樣沒分誰比較髒
黑錢如果來得快 下屆總統我要當
青埔寨 那些兇手應該要拿他們命來換
買兇殺人開槍結果只判一年半
有大哥罩典獄長他喬不怕進去關
難怪你大哥搭高鐵會掉個三百萬
Push your hands in the air 側翼出來洗地
那些匿名的狗兒子統稱1450
黨是父母 黨是上帝 他們智商較低
你在大聲什麼 這老頭見笑生氣
糟蹋高X安只為了埋藏新竹的大寶藏
進出招待所陳X文樹立壞榜樣
原來抄襲來的論文也能拿獎狀
沒效的高端拿來注射不如拿來射牆上

這幾年來 捫心自問到底過的好不好
房價物價一直漲就問你薪水少不少
是不是越來越窮 每天皺著眉頭
他們吃香喝辣的 你三小都沒有
這幾年來 捫心自問到底過的好不好
房價物價一直漲就問你薪水少不少
是不是越來越窮 每天皺著眉頭
他們吃香喝辣的 股票賺大的

當你吃不到雞蛋你知道是誰惹的禍
千錯萬錯政府不會承認是他們的錯
標案都給親戚做 棒球場都是洞
像是政府的腦袋 You’re such a fxxkin hole
八十八槍槍擊案的兇手應該要怎麼找
六發裝子彈當兵還比他開的來得少
You ain’t shit 真是可笑 黑幫勾結 政府來喬
外役監就像在度假週休二日還住城堡
再給你一次機會 我不如先去自殺
治標不治本的政策還在自賣自誇
他X的打房跟掃黑的戲碼每天都還在演
喊著居住正義薛了幾棟我先打你臉 Bxxch
始終沒有進步要我怎麼相信
別奢望靠政府站出來要靠自己
狗官把人民的心聲當作放屁
不在乎你們的死活他們眼中只有 Money

這幾年來 捫心自問到底過的好不好
房價物價一直漲就問你薪水少不少
是不是越來越窮 每天皺著眉頭
他們吃香喝辣的 你三小都沒有
這幾年來 捫心自問到底過的好不好
房價物價一直漲就問你薪水少不少
是不是越來越窮 每天皺著眉頭
他們吃香喝辣的 股票賺大的

都一樣垃圾 不管哪個派系
只會在乎口袋深度其他都不在意
為了生活我們被迫選邊站
他們為了選票演的多麼賣力
Fxxk that shit 看看現在物價漲了好幾倍
好機會 讓我看看貪污的哪幾位
我X你妹 販賣土地投資綠能光電
接受性招待一個月有三遍
輸得徹底也不是沒有原因
當初選擇相信的人不再年輕
黑金的政治以為喊水會結冰
團結的人民 有天讓你踢到鐵釘
為選戰大撒幣來還税於民
你個大傻逼 騙選票只用陸零零零
( 你是當我們塑膠還是北七 )
人賤自有天收 惡人會有報應

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