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社會 社會焦點 保障人權

行人闖紅燈被2機車連撞畫面曝　12天後死亡...法官認2騎士有肇責

記者張君豪／台北報導

2022年2月凌晨在北市南港區忠孝東路5段與中坡北路口，發生一起嚴重事故並導致闖紅燈過馬路的行人遭兩部機車撞擊，闖紅燈行人被撞倒後、兩名機車騎士也因撞上行人摔車倒地，受傷行人經送往北醫急診搶救，卻於12天後宣告不治，雖然死者闖紅燈是造成車禍發生主因，隨著監視器畫面曝光，兩機車騎士卻因未禮讓行人，先後撞上過馬路的當事人，經法院判定有肇事責任。

▲兩機車騎士因未禮讓行人發生擦撞車禍，事後行人死亡揹負肇事責任。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2名機車騎士因未禮讓行人發生擦撞車禍，事後行人不幸死亡，2騎士都要負肇事責任。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

南港警方調查這起車禍：經調閱監視器發現為行人凌晨闖紅燈穿越道路，機車騎士騎車行經路口時，發現行人時雖試圖閃避，但第一輛機車左手把仍與行人發生碰撞。跟在第一部機車右後方的機車騎士，亦閃避不及碰撞行人，致行人與2部機車騎士均當場倒地，受傷行人經送臺北醫學大學附設醫院搶救，於12天後仍宣告不治。

▲兩機車騎士因未禮讓行人發生擦撞車禍，事後行人死亡揹負肇事責任。（圖／記者張君豪翻攝）

這起車禍意外死亡案件，經士林地院審理後，法官認行人違規闖紅燈穿越行人穿越道，但機車騎士仍應注意、遵守交通規則「在行近行人穿越道時，應注意車前狀況及停讓行人先行通過」但這起車禍發生時，兩部機車騎士疏於注意車前狀況導致發生事故，法院因此認定，行人及機車騎士均揹有肇事責任。

南港警方呼籲，車輛與行人發生碰撞的交通事故中，行人幾乎都受較嚴重傷害，提醒駕駛人行近路口或行人穿越道時，應隨時注意是否有行人通行，而行人亦應遵守號誌指示，不闖紅燈、秒數不足不強行通過、行走行人穿越道，保障人車交通安全。

▲兩機車騎士因未禮讓行人發生擦撞車禍，事後行人死亡揹負肇事責任。（圖／記者張君豪翻攝）

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