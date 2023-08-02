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性侵通緝犯攜毒窩網咖被揪出　警再抓藥頭破毒品分裝廠

▲南港警從逮捕黃姓通緝犯溯源，揪出幕後要投陳男破獲毒咖啡分裝廠。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警從逮捕黃姓通緝犯溯源，揪出幕後藥頭陳男。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

4月25日北市南港分局在轄內一處網咖盤查黃姓男子，黃男遇警神色緊張，經查後發現黃嫌身揹詐欺、性侵害通緝，警方依法逮捕後發動附帶搜索，結果在他身上查扣安非他命和吸食器，警方先把涉嫌持有毒品的黃姓通緝犯解送歸案，並依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

南港警分局並成立專案小組，事後針對黃姓通緝犯在外交遊行蹤、通訊內容進行分析，研判黃男跑路期間，多次使用手機LINE通訊軟體，向一名陳姓藥頭（29歲、經查有毒品前科）聯絡購買毒品吸食，警方據此鎖定陳男。

▲南港警從逮捕黃姓通緝犯溯源，揪出幕後要投陳男破獲毒咖啡分裝廠。（圖／記者張君豪翻攝）
▲南港警方在網咖逮捕黃姓通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

警方在7月間持台北地院核發搜索票到陳男位於中山區新生北路租屋處搜索，結果發現陳男在自家經營毒咖啡包分裝場，當場查扣安非他命6包、K他命1包、及重達約320克的毒品咖啡包93、及三級毒品卡西酮咖啡包3包、吸食器2組及研磨器、包裝袋、分裝勺6支、攪拌湯匙5支、果汁粉、分裝袋、電子磅秤2個、封口機及行動電話等贓證物。

警方粗估該批查獲毒聘市價約12萬元新台幣，陳嫌到案後才發現販售毒品給藥腳過程遭警方蒐證曝光，警訊後將陳男依販賣二級毒品罪嫌移送台北地檢署。
▲南港警從逮捕黃姓通緝犯溯源，揪出幕後要投陳男破獲毒咖啡分裝廠。（圖／記者張君豪翻攝）

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