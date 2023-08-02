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瑞幸咖啡業績大逆轉！單季營收首度超越星巴克中國

▲瑞幸咖啡,星巴克,小藍杯。（圖／視覺中國）

▲瑞幸咖啡。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸連鎖咖啡店「瑞幸咖啡」第二季總收入為62.01億元人民幣（約263.45億元新台幣），同比增長88%，首次在季度營收方面超越星巴克中國。同時，瑞幸咖啡第2季還實現了轉虧為盈，歸母淨利潤達9.99億元（約42.45億元新台幣）。

從門店運營層面來看，瑞幸咖啡自營門店收入第二季為44.953億元人民幣，較2022年同期的24.27億元人民幣增長85.2%。自營門店門店層面利潤第二季度為13.075億元人民幣，自營門店門店層面利潤率29.1%，2022年同期為6.898億元人民幣，門店層面利潤率為28.4%。

聯營門店收入第二季為14.858億元人民幣，較2022年同期的7.775億元人民幣增長了91.1%。

▲瑞幸咖啡,星巴克,小藍杯。（圖／視覺中國）

與營收增長同步，第二季瑞幸咖啡門店規模進一步擴大，淨新開門店1485家，總門店數量環比增長15.9%。截至第二季末，瑞幸咖啡門店總數達10836家，其中自營門店7188家，聯營門店3648家。

此外，瑞幸咖啡月均交易客戶數第二季為4307萬，同比增長107.9%。6月瑞幸咖啡交易客戶數達到5000萬。

瑞幸咖啡董事長兼CEO郭謹一表示，下半年，公司將持續加大投入，關注客戶價值，將規模優勢轉化為對消費者的長期回饋。同時，擴大瑞幸咖啡市場份額和品牌影響力，推動可持續的海外拓張。

值得注意的是，截至7月2日的2023年第三財季，星巴克在中國市場營收為8.22億美元（約58.9億元人民幣），代表著在單季營收方面，瑞幸咖啡首次超越了星巴克中國區。

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