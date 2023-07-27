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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會：大學教授獲邀赴陸卻遭扣留　建議暫時別去學術、宗教交流

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人詹志宏27日表示，台灣一名大學教授幾天前應邀赴陸參加學術交流，但一入境就被扣留，排查了將近4小時，行李、手機、筆電也都被查扣。詹志宏強調，最近計劃要赴陸從事學術交流、宗教活動的國人，如非必要，建議暫時不要前往。

詹志宏在例行記者會上提到，該名教授最後雖獲放行，但相信身心受到了極大衝擊，而且他們也懷疑，被扣查的手機、筆電會被對方對手腳，「所以我們才特別提醒大家，要做好必要的準備，因為對方隨意扣帽子是很容易的。」

詹志宏也向中共當局喊話，「這位學者出境時，不得再無禮扣留盤查。而對於應邀前往大陸從事各項交流的我方人士，應該要立即停止惡劣無禮的扣留行為，以禮相待，這樣才能促進兩岸健康有序交流。」

詹志宏說，鑑於最近以來發生的多起個案，顯示國人前往大陸從事學術、經濟、文化、宗教，甚至探親訪友這些交流活動，都曾有一些個案遭陸方長時間盤查、詢問，以及限制人身自由，而且完全不向當事人說明理由。

詹志宏強調，最近要前往大陸從事學術交流、宗教活動的國人，如非必要，建議暫時不要前往，「我們也再度提醒，如果真的有必要前往，一定要參考我們的提醒與建議，行前也希望在陸委會的網站上做登陸，降低風險，維護人身自由與安全。」

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