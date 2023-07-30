便當店雞排「薄到可透光」！她拿尺一量傻眼　店家還原真相

▲原PO買到超薄雞排。（圖／翻攝自Facebook／高雄五甲大小事）



記者朱祖儀／綜合報導

現在物價越來越高，沒想到餐點也開始縮水？高雄一名女網友抱怨，最近去便當店購買雞排便當，不過拿回家一看，發現雞排竟然只有薄薄一片，其餘全是炸粉，讓她相當傻眼，更酸說「這可以透光吧」。文章曝光後掀起討論，網友紛紛回應「都快看不到肉了」，但店家也出面還原真相。

原PO在臉書「高雄五甲大小事」發文透露，近日去某間便當店購買雞排便當，不過回家打開一看卻傻眼，因為雞排裹上炸粉仍相當單薄，拿尺一量發現0.5公分左右，肉的部分少得可憐，忍不住酸說「這個雞排製造技術超級好…這肉沒裹粉前應該薄如紙可透光吧」。

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不少網友看到後也紛紛留言，「大概那個雞排薄的跟衛生紙一樣」、「刀工很好」、「這技術很厲害欸」、「看起來像衛生棉的薄度而已」、「我有一次買炸豬排也是如此，薄薄一片根本快找不到肉了，整塊都是炸粉」、「是老師傅才能切這麼薄的哦」、「這是空氣雞排」、「那都是重組肉，廠商裹好麵包粉，現成的送來直接炸的」、「把切蘿蔔要可以透出月光的技術用在這裡了」、「那個切面請問雞排本人在哪？根本看不到欸」。

也有人認為應該是物價太高害的，「現在鳳農市場肉雞的雞腿（生）1斤120元…你覺得能厚到多少」、「現在的物價回不去了，我是覺得可以叫漲10-15元，但不要那麼小氣」、「越來越貴呢，漲價也就算了，而且還縮水」。

根據《三立新聞》報導，實際去到該間便當店，發現85元無骨雞排便當內的雞排，有1公分的厚度，和原PO購買的大小差很多。店家回應，店內的雞排都是廠商裹好粉送來的半成品，當天較薄的雞排是廠商沒貨拿來應急的，平時的雞排都比較厚。