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卡努來襲交通異動懶人包！8船班取消　5路段不排除預警封閉

生活中心／綜合報導

卡努颱風逼近，北部首當其衝，離島交通船今(2日)有8航次停航，國籍航空飛往沖繩班機也取消；另外，省道5個路段不排除預警封閉。《東森新媒體ETtoday》整理交通異動懶人包供讀者參考。

船班

交通部航港局表示，受天候影響，本日(8月2日)共有4航線，計8航次停航：
1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)
2.南竿-東引：全部停航(2航次)
3.富岡-蘭嶼：部分停航(開航5航次、停航3航次)
4.後壁湖-蘭嶼：部分停航(開航4航次、停航2航次)

航空

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長榮航空
長榮航空今(8/2)往返桃園-沖繩BR112、BR113取消。

中華航空
中華航空今(8/2) CI0120/CI0121台北-沖繩來回航班取消。

星宇航空
星宇航空今(8/2) JX870台北-沖繩航班、JX871沖繩-台北航班取消。後續視颱風動態安排航班載運旅客返台。

台灣虎航
台灣虎航今(8/2) IT230/IT231 桃園-沖繩那霸來回航班取消。

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲受颱風影響，國籍航空取消飛沖繩班機。（示意圖／桃機提供）

公路

公路總局表示，依最新情資顯示，今(2日)凌晨起逐漸受颱風外圍環流影響，中北部山區有豪雨發生機率，將視風雨狀況發布預警警戒作為。

研判可能實施管制路段，包含台2線濱海公路、台7線北橫公路西部路段、台9線北宜公路、台9甲線烏來路段、台61線西濱公路，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

▲▼澎湖跳島交通船，北海遊客中心，澎湖交通船，澎湖離島交通船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲卡努颱風來襲，部分離島交通船將有異動。（示意圖／記者蔡玟君攝）

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