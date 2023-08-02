8萬LV包裝原味內衣褲被偷　竊賊不識貨丟掉...還怨「裡面沒錢」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名50歲男子放在社區大門口的一個包包被偷，警方調閱監視器後，發現67歲魏姓男子涉有重嫌，找到他之後也順利找回失竊的包包，但這個包包是被魏丟在廢棄市場，當場讓員警傻眼，因為這個包包是價值8萬塊的LV旅行袋，私下說「還好不識貨」。

▲魏姓男子偷價值8萬塊的LV旅行袋的偷竊過程都被監視器拍下 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

偷竊案發生在7月30日晚上，一名50歲的劉姓男子報案表示外出返家時，將一個LV旅行袋放置於社區大門口後，就將車輛開往停車場停車，結果一回來就發現旅行袋被偷，內有個人衣物及香水一瓶，損失金額合計約新台幣8萬多元。

▲魏姓男子偷價值8萬塊的LV旅行袋，但還以為是普通包隨意丟棄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▲魏姓男子偷價值8萬塊的LV旅行袋，但還以為是普通包隨意丟棄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

調閱現場監視器影像發現，一名犯嫌騎乘腳踏車前來行竊，得手後再騎乘腳踏車離去，警方循犯嫌逃逸方向，沿線調閱監視器影像查緝，報案隔天就在瑞大街廢棄市場內，將67歲的魏男嫌犯查緝到案，並取回失竊之贓物。

魏姓男子向警方供稱因缺錢，才會四處尋找目標下手行竊，並且哀怨的跟警方抱怨：「包包裡頭又沒有現金」，所以他一發現包包沒有現金就隨手丟棄，根本不知道是這是價值8萬塊的LV旅行袋，警方詢後將魏男依涉嫌竊盜罪嫌移請偵辦。