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社會 社會焦點 保障人權

醫師挨6拳被逼開「巴氏量表」　火爆男出庭：我高雄大學法律系的！

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖三軍總醫院主治醫師顏尚易，因評估病患狀況，認不符開立巴氏量表，卻慘遭病患的張姓家屬在院內狂毆6拳還辱罵髒話，醫療暴力曝光引社會譁然，檢方偵辦後僅花9天，依違反醫療法、傷害等罪將張男起訴。今（1日）法院開庭，張男一度否認公然侮辱，更當庭示範稱「打人一定是X!X!X!啊」，至於顏姓醫師則透過律師表示不願和解。

今年5月8日，52歲張姓男子要求醫師幫母親開立巴氏量表，但在顏醫師評估下，認條件尚未符合開立標準，張男竟趁顏醫進行巡房探視病人時，上前6度出拳猛毆，有3拳則在醫師臉上，期間更謾罵三字經問候，導致顏姓醫師頭部、顏面受傷。

警訊、偵查時，張男坦承動手，卻辯稱只打了2、3拳，不知道醫生的傷勢是不是因此形成，更強調「我不知道醫院是在執行醫療業務」，檢方根據監視器畫面等證據，認被告張男涉犯醫療法第106條第3項之對於醫事人員執行醫療業務時施強暴、刑法第277條第1項傷害等罪嫌，犯後無悔意、態度明顯不佳，建請法院從重量刑。

今（1日）法院開庭，張男穿著與案發時同套衣服，向法官承認有動手打顏醫師，否認涉嫌醫療法，表示稱「我不知道他在實行醫療行為，因醫療法屬結果，所以不承認有犯」。

▲內湖三總神經科主治醫師顏尚易遭病患揮拳攻擊，怒告施暴者傷害、違反醫療法。（圖／翻攝臉書）

▲內湖三總神經科主治醫師顏尚易遭病患家屬揮拳攻擊。（圖／翻攝臉書）

蒞庭檢察官則提醒他「你動手跟辱罵是屬於一個行為」，他才恍然大悟賣弄法律學問說「想像競合犯喔」，接著突舉起手當庭示範「打人一定是X！X！X！」（髒話），並承認有罵人。

其辯護律師表示，就醫療法第106條-3，被告認為醫師當時應該沒有在執行醫療業務行為；而顏醫師委任律師說，本件事件發生後，引起社會滿大關注，地檢署也迅速偵查終結，合乎社會期待，請求法官從重量刑。

由於被告仍對證據能力有爭執，法官則諭知全案候核辦，張男突強調說「我是國立高雄大學法律學系的」；庭後張男面對記者提問問題，均沈默不回應，顏醫的告代律師則委婉表示，暫時沒有和解意願，因為對方態度並不是很好。

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