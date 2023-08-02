山老鼠狠挖慘照曝！林業署邀檢警移考察　山林傷痕令人心痛

▲仁愛鄉翠峰地區的林木樹體被山老鼠挖出比人高的樹洞。（圖／林業署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農業部於1日正式掛牌成立，林務局亦更名為林業及自然保育署（簡稱林業署），並會同苗中彰投檢警和移民署等各單位召開「強化檢警林移查緝盜伐森林聯繫平臺功能會議」，希望查緝盜伐各友軍機關持續整合資源，攜手努力讓台灣美麗的森林永續發展。

林業署南投、新竹和台中分署，會同台灣高檢署台中分署、苗栗地檢署、台中地檢署、彰化地檢署、南投地檢署、苗栗縣警察局、臺中市警察局、彰化縣警察局、南投縣警察局、保七總隊第五大隊、保七總隊第六大隊及移民署中區事務大隊等15個機關，於7月31日至8月1日於奧萬大國家森林遊樂區召開平台會議。

林業署南投分署指出，本次會議除聚焦於盜伐案件查緝偵辦等經驗交流，更前往仁愛鄉翠峰地區盜伐被害現場，瞭解生態受損狀況，未來對於警方查緝案件及檢察官偵辦實務上可望有相當大的助益。

林業署南投分署長李政賢表示，農業部改制升格後，守護山林仍是林業署所轄各分署的重要任務；台灣高檢署台中分署檢察長林錦村也於會議中期勉檢警林移各機關，保持熱忱、持續投入心力查緝盜伐犯罪，讓台灣森林永保蒼翠。