殺台灣黑熊吃下肚還開心合照　山老鼠首領染新冠陳屍深山

記者黃翊婷／綜合報導

新竹何姓男子是山老鼠集團首領，過去不僅與集團成員盜伐大約500公斤的珍貴樹木，還曾槍殺台灣黑熊，合照之後再肢解分食，但案件尚在審理期間，他去年6月中旬交保後突然失聯，等到再度被發現時，已經因為感染新冠肺炎陳屍山區。

▲何男在槍殺台灣黑熊之後，還與熊屍合照。（資料照／記者陳凱力翻攝，下同。）

回顧這起案件，新竹地檢署2020年1月中旬偵辦何男等6人涉嫌盜伐樹瘤案時，意外發現該集團曾多次到觀霧國有林地盜伐，於是指揮保七總隊第5大隊及新竹林區管理處前往蒐證，並於同年2、3月間找到盜伐現場，查獲尚未被運出的贓物紅檜、扁柏樹瘤共24塊，重達337.5公斤，市價粗估逾300萬元。

檢警調查，何男為了躲避查緝，出貨前會先派人「掃街」，確認沒有警方巡邏才會通知出貨，該集團成員均是親戚，除了上述查獲的贓物，同年6月又查到大約162.9公斤的珍貴樹木，估計市價約為100餘萬元。

▲檢警前前後後一共查獲大約500公斤的珍貴林木。

更讓檢警驚訝的是，在何男的工寮旁邊，竟然還有保育類台灣黑熊的毛皮及骸骨，手機裡也有他與台灣黑熊的合照。當時何男表示，因為工寮內的食物遭不明野生動物翻找吃掉，一時氣憤設下陷阱，沒想到抓到台灣黑熊，由於無法靠近陷阱野放，只好用土製獵槍將熊射殺，之後再與其他人肢解分食。

根據《自由時報》報導，這起事件包含何男在內共6人，皆被收押禁見，但他在去年6月中旬交保之後突然消失無蹤，再次被發現時，人已經因為感染新冠肺炎陳屍山區，讓承辦人員相當錯愕。