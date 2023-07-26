台灣哪樣小吃過譽了？這道「費工美食」被點名：沒有之一

▲台灣小吃眾多。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣有非常多美食，無論在地傳統小吃，亦或是各式各樣的異國料理，都各自有擁護者。就有網友好奇發問，有沒有覺得哪些小吃名不符實、有過譽的感覺？有人便紛紛留言，「碗粿真的吃不懂」、「小時候去台南吃擔仔麵，結果失望爆了。」其中，有1樣小吃被不少人點名，話題引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「哪一個小吃對你來說過譽了？」提到台灣不乏美食，也吸引很多國外名店插旗，但難免還是會有雷店，「想問問看大大們，你們覺得那些小吃名不符實？」

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貼文秒引來網友開噓，「肉圓」、「擔仔麵呀！不就油麵版的陽春麵？小時候去台南吃擔仔麵，結果失望爆了」、「碗粿真的吃不懂」、「地瓜球，不懂吃這麼乾的東西幹嘛」、「蚵嗲，根本是吃油」、「芋頭丸啊！排隊排半天，吃了超普」、「超不愛炸的肉圓」。

另外，還有炸熱狗、雙胞胎、阿給、菱角酥也被點名。不過，有一樣小吃被不少人打槍，「棺材板沒有之一」、「棺材板只有雷。」事實上，棺材板先前也曾被網友視為過譽美食，「棺材板，吃完覺得就這樣？」「棺材板裡面的料是玉米濃湯，笑死！」

▲棺材板其實很費工。（示意圖／資料照）

不過，其實棺材板做法很費工，先得將厚片吐司炸到金黃酥脆，起鍋後放上雞肉、杏鮑茹和三色蔬菜，再淋上蘑菇濃湯才大功告成。一名棺材板業者楊小姐認為，最主要棺材板是油炸的，有些人不喜歡，有為此推出份量約一半的迷你版。