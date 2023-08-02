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型男主廚看不出年過半百！早晚一杯保持行動力　收服吳秉承最挑剔的味蕾

▲▼桂格葡萄糖胺高鈣奶粉,型男主廚,吳秉承。（圖／取自影片）

消費中心／綜合報導

現代人為了家庭盡心盡力身兼多職，時常忙碌於工作忘了照顧自己，不知不覺在行動力上呈現疲態。型男主廚吳秉承每天忙裡忙外開發菜單、或在廚房久站監督品質；高速移動在火爐與流理台間處理食材、或是翻炒甩鍋更是分秒必爭的行動力操勞日常。吳秉承說：「要是沒有年輕人的靈活行動力，我還真的是凍未條」，在這樣的忙碌工作節奏中，吳秉承透露他從注重平日的保養開始！

▲▼桂格葡萄糖胺高鈣奶粉,型男主廚,吳秉承。（圖／取自影片）

▲▼桂格葡萄糖胺高鈣奶粉,型男主廚,吳秉承。（圖／取自影片）

對於營養補充品，嘴刁的他也一定要追求星級的極致美味。結合功效與美味享受的「桂格葡萄糖胺高鈣奶粉」成了吳秉承的秘密武器，吳秉承透露每天早晚都會沖一杯，幫助他平日保養靈活的行動力，這款奶粉獲得國家健康食品骨質保健功能認證，可能有助於延緩骨流失。對輕熟齡來說，健康與活力是一切的根本，而「桂格葡萄糖胺高鈣奶粉」1杯就有12倍葡萄糖胺1、2倍鈣2、優質奶蛋白3。葡萄糖胺能保護身體環節，維護靈活行動力、鈣質能夠幫助骨骼正常發育，優質奶蛋白更可用於肌肉生長，維持好體力。很多人覺得多運動、多補鈣就足以讓自己維持靈活、保持好體態，但挑選美味的日常飲食保養環節與骨質和肌肉生長，更能從絕妙好滋味中輕鬆維持行動力，展現青春活力。

▲▼桂格葡萄糖胺高鈣奶粉,型男主廚,吳秉承。（圖／取自影片）

▲▼桂格葡萄糖胺高鈣奶粉,型男主廚,吳秉承。（圖／取自影片）

▲▼桂格葡萄糖胺高鈣奶粉,型男主廚,吳秉承。（圖／取自影片）

就算在廚房勞動久站、外景節目上山下海，跟年輕人一起工作的吳秉承毫不遜色，每次亮相的身影總是充滿活力，甚至看不出他已經年過半百了！不只如此，「桂格葡萄糖胺高鈣奶粉」的美味更是讓吳秉承讚不絕口，因為這款奶粉獲得歐洲風味評鑑機構授予的「風味絕佳獎」，經過200多位國際級美食專家的評鑑肯定，吳秉承說自己喜歡這款奶粉沖泡，有濃郁滑順的乳香，並且帶有新鮮的風味，讓他不用因爲功效而妥協美味。

▲▼桂格葡萄糖胺高鈣奶粉,型男主廚,吳秉承。（圖／取自影片）

現在買成功收服吳秉承挑剔味蕾的「桂格葡萄糖胺高鈣奶粉」更貼心贈送一瓶桂格活靈芝，型男主廚吳秉承呼籲像他一樣進入輕熟齡後，每天早晚一杯維持著青春有朝氣的姿態，無論是在工作崗位上，還是陪伴家人的時刻，都有滿滿的行動力，可以再繼續追求美食與健康的美好生活！

▲▼桂格葡萄糖胺高鈣奶粉,型男主廚,吳秉承。（圖／取自影片）

1. 每100毫升中葡萄糖胺鹽酸鹽含量為桂格葡萄糖胺高鈣奶粉原配方的12倍。
2. 每100毫升中鈣含量為桂格100%低脂奶粉的2倍。
3. 優質蛋白質可用於肌肉生長。
贈品桂格活靈芝菌絲體滋補液於指定通路隨罐贈送，送完即止。

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