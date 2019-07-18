黃偉哲攜手型男主廚送愛　籲各界迴響讓愛心不孤單

▲台南市長黃偉哲，攜手型男主廚送愛，籲各界迴響讓愛心不孤單。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府與創世基金會，舉辦「中秋有愛平安柚團圓」愛心文旦義賣記者會，台南麻豆區在地青農李明彥先生，響應創世基金會募集全台206扇「防火1小時門」計畫，捐出120盒優質老欉文旦進行義賣，市長黃偉哲呼籲各界朋友熱情響應，以實際行動來讓這份愛有迴響、有延續，市府也會全力支持，讓愛心不孤單。

黃偉哲表示，創世基金會一直以來幫助社會上的弱勢能夠得到安置，救一個植物人等於救一個家庭，也感佩愛心大使吳秉承主廚，從南到北協助推廣，期盼社會大眾能群起響應，台南是一個充滿愛的城市，大家彼此幫助，扶助需要幫助的人，讓愛不孤單。

黃偉哲現場更與愛心大使吳秉承主廚，一起示範使用文旦入菜，端出美味的「柚香海鮮沙拉」，酸酸甜甜的口味讓黃偉哲試吃後，頻頻稱讚「好好吃」！

創世基金會表示，台南院目前安養60位植物人，另免費指導220個家庭到宅原床泡澡服務，盼各界支持這次義賣活動，預訂中秋文旦禮盒。這次義賣的120盒老欉文旦禮盒，出自於麻豆在地青農李明彥的「汽球彥文旦果園」，今年是他第5年捐出以友善農法種出的無毒文旦，義賣所得全數幫助創世基金會，改善院區安養環境。

身為台南子弟，李先生盼望麻豆的友善栽培文旦產業能像熱氣球般升空，所以創立「汽球彥文旦果園」，要讓臺灣水果揚名世界。 麻豆文旦品質極佳、外銷成績亮眼，盼國內民眾也能支持本土優質水果，送禮表情意之餘還能扶助弱勢族群，讓中秋佳節更添意義。