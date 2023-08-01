謝典林退黨重傷藍營？　黃暐瀚曝關鍵策略「爬三搶二、感動人」

▲彰化縣議會議長謝典林。（圖／翻攝自Facebook／謝典林）

記者江采蓁／綜合報導

彰化縣議會議長謝典林昨日凌晨宣布退出國民黨，為藍營在2024總統大選投下震撼彈，也有藍委憂心恐引發退黨骨牌效應。對此，媒體人黃暐瀚1日就在臉書表示，討論下一個議長會是誰，其實意義不大，重點在於國民黨總統參選人侯友宜到底強不強得起來，關鍵策略就是「爬三、搶二、感動人」。

黃暐瀚表示，彰化議長謝典林退黨，讓很多國民黨的政治人物驚訝，這件事比事件本身，更讓他驚訝。他提到，謝典林一路挺鴻海創辦人郭台銘，眼下侯友宜積弱不振，地方政治人物不靠黨的奶水存活，「姐姐挺侯，弟弟挺郭」，四百多年前日本的關原之戰，真田家早就示範過一家挺兩邊的正確作法，也就是哥哥真田信幸挺東軍，弟弟真田信繁加入西軍，「彰化謝家複製真田家的存活方程式，錯了嗎？」

「討論下一個議長會是誰？其實意義不大，重點在於侯友宜到底強不強得起來？」黃暐瀚指出，如果能強，民調站上30％，甚至看到勝選希望，藍營各地派系，根本不會有人想「浪港」，大家都喜歡跟會贏的站在一起；反之，如果民調維持在20%上下，看不到贏的希望，那自然樹倒猢猻散，牆倒眾人推。

黃暐瀚強調，民調站上30%，排序站穩第二名，不管這個人是侯、是柯還是郭，都有機會擊敗民進黨總統參選人賴清德，反之，賴清德雖是「脆弱領先」，但卻「難以擊敗」。

「爬三搶二，是戰術；感動人心，才是關鍵戰略」，黃暐瀚坦言，光是喊一個下架民進黨，其實感動不了選民，欲勝者，得提出感動人心的「願景」，讓選民看到未來四年的「希望」，感動人，才有辦法贏。