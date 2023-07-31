　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東8月推太平溪及關山人工濕地導覽解說　即日起開放報名

▲▼平溪及關山人工濕地導覽解說活動，即日起開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲太平溪及關山人工濕地導覽解說活動，即日起開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣濕地保育理念，台東縣環境保護局推出太平溪及關山2處人工濕地導覽解說活動，時間分別為8月18日太平溪人工濕地、25日關山人工濕地，並邀請環境教育講師許世宏解說正確的人工濕地資源及知識，活動採網路報名(https://reurl.cc/o7prXj)，全程免費，每場次活動限額30名，參加對象需為年滿10歲的民眾，即日起至8月11日晚上23點59分受理報名或名額額滿為止。

環保局說明，今年度濕地環境教育課程已舉辦7場次，濕地環境教育影響人次更達800人次以上，大獲在地鄉親、團體及各機關學校等熱情響應，為讓更多人能夠了解濕地之美、體驗溼地的生命力，特別於暑假期間加開2場次導覽解說活動，其中，太平溪人工濕地活動為8月18日、25日在關山人工濕地，時間都是上午9時至11時，導覽內容包含濕地污水淨化原理、簡易水質實驗以及濕地鳥類、植物觀察解說，並由環境教育講師許世宏帶領，使民眾親身了解濕地污水淨化及生物棲地營造的成效，歡迎大家踴躍報名，一起來濕地探索趣。

環保局呼籲，人工濕地屬於污水處理設施，非天然親水設施，提醒到濕地休憩的民眾應避免進入池體中戲水，減少皮膚過敏紅腫的情況產生，並將隨身的垃圾帶走，一同維護太平溪及關山兩處人工濕地沿岸好環境及守護生物棲地。

ET快訊
台積電老公年薪800萬　妻激戰國小師呻吟：寶貝
移工遭自強號撞死　闖入畫面曝光
Gogoro新車上市！　2款聯名無印良品
和已婚富商只吃飯沒開房　曾格爾找「男友」出庭作證
米可白D胸被嫌做作　出賣「小10歲經紀人泳裝照」網驚：她贏了
快訊／暴雨災害告警！　大雷雨彈轟「3縣市」
快訊／中華隊確定再奪2面獎牌！　晚間決定名次
快訊／彭家楙擊敗南韓強敵　勇奪女子反曲弓銅牌
快訊／東京地鐵「小丑男」隨機砍人　判決結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

賴清德台南本命區民調不高　蔡育輝：罪魁禍首是賴神

弱勢戶4寶媽和同居人苦撐家計　埔里警助申請急難金

8／1原住民族日　原民遊奧萬大憑證即可享10元入園優惠

翻轉肝病故鄉　台大醫院雲林分院推動B、C型肝炎篩檢奪三大獎

竹市12所國高中小校長就職　高虹安期勉打造優質學習環境

竹市府力推深度小旅行　3路線一睹舊城文史與香山之美

2023南投藝術旅圖展8／9登場　跟白爛貓一起遊南投還可抽iPad

台美姊妹校教師交流共備工作坊　嘉義市登場　

雲嘉南地區車輛定期檢驗　受颱風影響展延至7／31

觀光新亮點　雲縣府秘書長率一級主管會勘西螺森活武樹公園

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

賴清德台南本命區民調不高　蔡育輝：罪魁禍首是賴神

弱勢戶4寶媽和同居人苦撐家計　埔里警助申請急難金

8／1原住民族日　原民遊奧萬大憑證即可享10元入園優惠

翻轉肝病故鄉　台大醫院雲林分院推動B、C型肝炎篩檢奪三大獎

竹市12所國高中小校長就職　高虹安期勉打造優質學習環境

竹市府力推深度小旅行　3路線一睹舊城文史與香山之美

2023南投藝術旅圖展8／9登場　跟白爛貓一起遊南投還可抽iPad

台美姊妹校教師交流共備工作坊　嘉義市登場　

雲嘉南地區車輛定期檢驗　受颱風影響展延至7／31

觀光新亮點　雲縣府秘書長率一級主管會勘西螺森活武樹公園

快訊／蔡依林、成龍送別李玟！　鄧紫棋哭腫眼痛喊：我想妳

貓狗結紮防止子宮蓄膿、圍肛腺瘤　嘉義補助公800元、母1500元

快訊／捷報！　羅嘉翎、黃映瑄、邱義睿挺進世大運跆拳道金牌戰

外帶限定「大心杯麵」8／1首賣　主打新鮮現煮、撕開即食

竹科也有鴻海Model T電動巴士！　8月1日起投入園區巡迴服務

交往1年「保險套錢全都她出」　男友脫口1句！妹子氣哭放生

台灣最佳女性CEO　上銀蔡惠卿上市第一、四維航藍心琪上榜

中國步入「失落的30年」？高失業率引經濟泡沫化　專家：步日本後塵

賴清德台南本命區民調不高　蔡育輝：罪魁禍首是賴神

樂迦再生申請創新板　國發基金、日立集團力挺

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

嘉義縣國中小校長佈達交接

新住民申請移民署築夢計畫　創業圓夢

三重44位模範父親獲獎…97歲最高齡

暑期兒童藝文戲劇演出　新北開演

網驚「凹子底公園有鱷魚」　動保處：加強巡查

雲林首場山線音樂祭「2023斗六夏日微醺」

新北「瘋草里大咬運動會」8／5登場

南投119曾單日47%來電屬無故撥打

關子嶺警光山莊重新啟用

不菸不嚼檳榔　資深馬拉松跑友竟罹肺腺癌

陳吉仲任農業部長　陳建仁肯定政績

台南永康區男子坐6樓女兒牆欲尋短

狂！水產業者「10g塊狀野生烏魚子」入月餅餡

台南永續獎獲六都第一！

更多熱門

相關新聞

台東3C賣場巨型招牌掉落！正中百萬轎車

台東3C賣場巨型招牌掉落！正中百萬轎車

台東市新生路上一間3C家電連鎖賣場今(30)日上午9時許，橫掛在2樓外牆的大型招牌突然應聲掉落，正好砸中停在店門口前的白色Lexus轎車，所幸當時無人經過、車上也沒有人，只能說是不幸中的大幸。

第七屆日出之城街舞賽落幕　黃禹豪二連霸

第七屆日出之城街舞賽落幕　黃禹豪二連霸

颱風過境帶來漂流木　尚未公告開放撿拾前勿撿拾漂流木

颱風過境帶來漂流木　尚未公告開放撿拾前勿撿拾漂流木

富岡漁港塞滿漂流木　縣府急調機具清除

富岡漁港塞滿漂流木　縣府急調機具清除

台東縣國中生參加第53屆全國技能競賽！勇奪1金1銅

台東縣國中生參加第53屆全國技能競賽！勇奪1金1銅

關鍵字：

太平溪人工濕地台東

讀者迴響

熱門新聞

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

蔡依林前男友罕見現身！

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面