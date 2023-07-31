台東8月推太平溪及關山人工濕地導覽解說　即日起開放報名

▲太平溪及關山人工濕地導覽解說活動，即日起開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣濕地保育理念，台東縣環境保護局推出太平溪及關山2處人工濕地導覽解說活動，時間分別為8月18日太平溪人工濕地、25日關山人工濕地，並邀請環境教育講師許世宏解說正確的人工濕地資源及知識，活動採網路報名(https://reurl.cc/o7prXj)，全程免費，每場次活動限額30名，參加對象需為年滿10歲的民眾，即日起至8月11日晚上23點59分受理報名或名額額滿為止。

環保局說明，今年度濕地環境教育課程已舉辦7場次，濕地環境教育影響人次更達800人次以上，大獲在地鄉親、團體及各機關學校等熱情響應，為讓更多人能夠了解濕地之美、體驗溼地的生命力，特別於暑假期間加開2場次導覽解說活動，其中，太平溪人工濕地活動為8月18日、25日在關山人工濕地，時間都是上午9時至11時，導覽內容包含濕地污水淨化原理、簡易水質實驗以及濕地鳥類、植物觀察解說，並由環境教育講師許世宏帶領，使民眾親身了解濕地污水淨化及生物棲地營造的成效，歡迎大家踴躍報名，一起來濕地探索趣。

環保局呼籲，人工濕地屬於污水處理設施，非天然親水設施，提醒到濕地休憩的民眾應避免進入池體中戲水，減少皮膚過敏紅腫的情況產生，並將隨身的垃圾帶走，一同維護太平溪及關山兩處人工濕地沿岸好環境及守護生物棲地。